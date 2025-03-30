Секретний документ Пентагону — США готуються до стримування загрози

Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Глава Пентагону Піт Гегсет змістив фокус американської армії на запобігання можливому вторгненню Китаю в Тайвань і посилення національної оборони, обираючи при цьому стратегію "прийняття ризику" в Європі та інших регіонах світу. Це він позначив у секретному посібнику.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Пріоритет для армії США

Документ "Тимчасові стратегічні вказівки щодо національної оборони" з позначкою "таємно/іноземця немає" був поширений у Пентагоні в березні та підписаний Гегсетом. У ньому викладено реалізацію стратегії лідера США Дональда Трампа щодо підготовки до можливого конфлікту з Пекіном і захисту США від загроз.

Документ також зобов’язує військових активніше протидіяти нелегальній міграції та наркоторгівлі.

За даними газети, адміністрації Дональда Трампа та Джо Байдена визначали Китай як головну загрозу для США та спрямовували сили на підготовку і стримування конфлікту в Тихоокеанському регіоні.

"Китай — єдина постійна загроза для міністерства. Недопущення того, щоб захоплення Тайваню Китаєм стало доконаним фактом, при одночасному захисті США — єдиний сценарій для міністерства", — заявляв Гегсет.

Згідно з документом Пентагону, для зміцнення оборони Тайваню планується розміщення в регіоні додаткових підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів, а також підрозділів сухопутних військ і Корпусу морської піхоти.

Також рекомендовано завчасно створити в регіоні додаткові арсенали озброєння.

У документі йдеться, що загроза від РФ — пріоритет безпеки країн Європи, тому саме вони мають займатись її стримуванням. У разі російської агресії проти європейських країн-членів НАТО США нададуть необхідну допомогу.

Нагадаємо, Гегсет розпорядився переглянути чисельність цивільного персоналу Міноборони та провести реорганізацію.

Раніше стало відомо, що Гегсет запрошував свою дружину на закриті зустрічі з іноземними військовими партнерами, де обговорювали конфіденційну інформацію.