У розвідці США назвали, яка країна становить для них загрозу

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В американській розвідці заявили, що Китай залишається головною загрозою для Сполучених Штатів Америки. Йдеться про військову та кібернетичну загрозу.

Про це повідомляє Reuters у середу, 26 березня.

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У звіті розвідки йдеться, що Пекін досягає стабільного, але нерівномірного прогресу в можливостях, які він міг би використати для захоплення Тайваню.

Крім того, Китай може вразити Штати звичайною зброєю, здійснити кібератаку, націлюватися на активи в космосі. Розвідка вважає, що Пекін також прагне витіснити США як провідну державу зі штучного інтелекту до 2030 року.

У звіті йдеться, що Народно-визвольна армія Китаю, ймовірно, хоче використати мовні моделі для створення фейкових новин, імітації персонажів і створення мереж атак.

"Збройні сили Китаю використовують передові можливості, включаючи гіперзвукову зброю, літаки-невидимки, передові підводні човни, потужніші засоби космічної та кібервійни та більший арсенал ядерної зброї", — сказала директор Національної розвідки Тулсі Габбард.

За її словами, Китай є найпотужнішим стратегічним конкурентом Вашингтона.

Нагадаємо, у МЗС Китаю спростували інформацію про те, що країна розглядає можливість розміщення військових в України.

Раніше у Китаї прокоментували розмову між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером США Дональдом Трампом.