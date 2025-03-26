В разведке США назвали, какая страна представляет для них угрозу

В США назвали страну, представляющую для них наибольшую угрозу
В американской разведке заявили, что Китай остается главной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Речь идет о военной и кибернетической угрозе.
Об этом сообщает Reuters в среду, 26 марта.
Китай представляет угрозу для США
В отчете разведки говорится, что Пекин достигает стабильного, но неравномерного прогресса в возможностях, которые он мог бы использовать для захвата Тайваня.
Кроме того, Китай может поразить Штаты обычным оружием, осуществить кибератаку, нацеливаться на активы в космосе. Разведка считает, что Пекин также стремится вытеснить США как ведущую державу по искусственному интеллекту до 2030 года.
В отчете говорится, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, хочет использовать языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персонажей и создания сетей атак.
"Вооруженные силы Китая используют передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, передовые подводные лодки, более мощные средства космической и кибервойны и больший арсенал ядерного оружия", — сказала директор Национальной разведки Тулси Габбард.
По ее словам, Китай является самым мощным стратегическим конкурентом Вашингтона.
Напомним, в МИД Китая опровергли информацию о том, что страна рассматривает возможность размещения военных в Украине.
Ранее в Китае прокомментировали разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.
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