В разведке США назвали, какая страна представляет для них угрозу

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В американской разведке заявили, что Китай остается главной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Речь идет о военной и кибернетической угрозе.

Об этом сообщает Reuters в среду, 26 марта.

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В отчете разведки говорится, что Пекин достигает стабильного, но неравномерного прогресса в возможностях, которые он мог бы использовать для захвата Тайваня.

Кроме того, Китай может поразить Штаты обычным оружием, осуществить кибератаку, нацеливаться на активы в космосе. Разведка считает, что Пекин также стремится вытеснить США как ведущую державу по искусственному интеллекту до 2030 года.

В отчете говорится, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, хочет использовать языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персонажей и создания сетей атак.

"Вооруженные силы Китая используют передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, передовые подводные лодки, более мощные средства космической и кибервойны и больший арсенал ядерного оружия", — сказала директор Национальной разведки Тулси Габбард.

По ее словам, Китай является самым мощным стратегическим конкурентом Вашингтона.

Напомним, в МИД Китая опровергли информацию о том, что страна рассматривает возможность размещения военных в Украине.

Ранее в Китае прокомментировали разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.