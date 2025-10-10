Послы G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за атак

Заседание. Фото: @G7AmbReformUA/X

Послы стран "Большой семерки" в пятницу, 10 октября, провели срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и руководителями ведущих государственных энергетических компаний, чтобы обсудить и усовершенствовать международную помощь после новых российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили на странице послов стран G7 в соцсети X.

Участие во встрече приняли представители НАК "Нафтогаз Украины", НЭК "Укрэнерго" и "Энергоатома". Обсуждение было посвящено последствиям последних массированных ударов, которые нанесли значительные повреждения энергосистеме страны, а также определению первоочередных потребностей в восстановлении объектов и защите критической инфраструктуры от новых атак.

Сообщение в соцсети X. Фото: скриншот

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы оперативной технической поддержки, координации действий с партнерами и возможности быстрой поставки оборудования для ремонта и стабилизации энергосистемы. Послы G7 заверили, что продолжат помогать Украине в укреплении энергетической безопасности, в частности путем финансовой, технической и гуманитарной поддержки.

Напомним, после массированной российской атаки в ночь на 10 октября, в нескольких областях возникли масштабные отключения электроэнергии. Сейчас самая сложная ситуация возникла в трех регионах Украины.