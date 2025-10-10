Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за российских атак

G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за российских атак

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:48
Послы G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за атак
Заседание. Фото: @G7AmbReformUA/X

Послы стран "Большой семерки" в пятницу, 10 октября, провели срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и руководителями ведущих государственных энергетических компаний, чтобы обсудить и усовершенствовать международную помощь после новых российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили на странице послов стран G7 в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

G7 созвало срочное совещание из-за российских атак на энергетику

Участие во встрече приняли представители НАК "Нафтогаз Украины", НЭК "Укрэнерго" и "Энергоатома". Обсуждение было посвящено последствиям последних массированных ударов, которые нанесли значительные повреждения энергосистеме страны, а также определению первоочередных потребностей в восстановлении объектов и защите критической инфраструктуры от новых атак.

null
Сообщение в соцсети X. Фото: скриншот

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы оперативной технической поддержки, координации действий с партнерами и возможности быстрой поставки оборудования для ремонта и стабилизации энергосистемы. Послы G7 заверили, что продолжат помогать Украине в укреплении энергетической безопасности, в частности путем финансовой, технической и гуманитарной поддержки.

Напомним, после массированной российской атаки в ночь на 10 октября, в нескольких областях возникли масштабные отключения электроэнергии. Сейчас самая сложная ситуация возникла в трех регионах Украины.

Минэнерго электроэнергия G7 Украина обстрелы сфера энергетики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации