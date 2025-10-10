Посли G7 провели термінову зустріч із Міненерго через атаки

Засідання. Фото: @G7AmbReformUA/X

Посли країн "Великої сімки" у п’ятницю, 10 жовтня, провели термінову зустріч із міністеркою енергетики України Світланою Гринчук та керівниками провідних державних енергетичних компаній, щоб обговорити та вдосконалити міжнародну допомогу після нових російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили на сторінці послів країн G7 у соцмережі X.

Участь у зустрічі взяли представники НАК "Нафтогаз України", НЕК "Укренерго" та "Енергоатому". Обговорення було присвячене наслідкам останніх масованих ударів, які завдали значних пошкоджень енергосистемі країни, а також визначенню першочергових потреб у відновленні об’єктів та захисті критичної інфраструктури від нових атак.

Повідомлення у соцмережі X. Фото: скриншот

Окрім того, сторони розглянули питання оперативної технічної підтримки, координації дій із партнерами та можливості швидкого постачання обладнання для ремонту та стабілізації енергосистеми. Посли G7 запевнили, що продовжать допомагати Україні у зміцненні енергетичної безпеки, зокрема шляхом фінансової, технічної та гуманітарної підтримки.

Нагадаємо, після масованої російської атаки в ніч проти 10 жовтня, у кількох областях виникли масштабні відключення електроенергії. Наразі найскладніша ситуація виникла у трьох регіонах України.