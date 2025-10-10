В Україні діють аварійні відключення після масованої атаки на енергетику

Пошкодження на ТЕС. Фото ілюстративне архівне: ДТЕК

Міністерство енергетики України оприлюднило оновлену інформацію про стан енергосистеми станом на 10 жовтня. Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах значна кількість споживачів залишилася без електроенергії в Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській і Одеській областях.

Про це Міненерго повідомило на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

Читайте також:

В Україні сталися аварійні відключення світла після масованої атаки Росії

Фахівці енергетичної галузі вже працюють на місцях, обстежують пошкодження і розробляють схеми подачі живлення, щоб якнайшвидше повернути електропостачання людям. В окремих регіонах також було запроваджено аварійні відключення. У Міненерго пояснили, що такі обмеження є тимчасовими і діятимуть лише до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Повідомлення Міненерго. Фото: Міністерство енергетики України

Відомство закликало громадян ощадливо користуватися електроенергією — уникати перевантаження мереж у години пікового споживання, особливо у вечірній час. Також українців просять відстежувати повідомлення місцевих операторів розподільчих мереж обленерго, які публікують актуальні графіки та оновлення.

Окремо у Міненерго повідомили, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається контрольованою. Водний рівень у ставку-охолоджувачі наразі становить 13,23 метра — цього показника достатньо для безпечної експлуатації обладнання та забезпечення усіх технологічних потреб станції.

Нагадаємо, на масовану російську атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський. Раніше глава держави заявляв, що Україна має кілька планів, як діяти у випадку масштабних атак Росії на енергосистему України.