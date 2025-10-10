Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дев'ять областей без світла — в Міненерго пояснили ситуацію

Дев'ять областей без світла — в Міненерго пояснили ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:20
В Україні діють аварійні відключення після масованої атаки на енергетику
Пошкодження на ТЕС. Фото ілюстративне архівне: ДТЕК

Міністерство енергетики України оприлюднило оновлену інформацію про стан енергосистеми станом на 10 жовтня. Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах значна кількість споживачів залишилася без електроенергії в Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській і Одеській областях.

Про це Міненерго повідомило на своїй сторінці у Telegram.

Реклама
Читайте також:

В Україні сталися аварійні відключення світла після масованої атаки Росії

Фахівці енергетичної галузі вже працюють на місцях, обстежують пошкодження і розробляють схеми подачі живлення, щоб якнайшвидше повернути електропостачання людям. В окремих регіонах також було запроваджено аварійні відключення. У Міненерго пояснили, що такі обмеження є тимчасовими і діятимуть лише до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

null
Повідомлення Міненерго. Фото: Міністерство енергетики України

Відомство закликало громадян ощадливо користуватися електроенергією — уникати перевантаження мереж у години пікового споживання, особливо у вечірній час. Також українців просять відстежувати повідомлення місцевих операторів розподільчих мереж обленерго, які публікують актуальні графіки та оновлення.

Окремо у Міненерго повідомили, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається контрольованою. Водний рівень у ставку-охолоджувачі наразі становить 13,23 метра — цього показника достатньо для безпечної експлуатації обладнання та забезпечення усіх технологічних потреб станції.

Нагадаємо, на масовану російську атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський. Раніше глава держави заявляв, що Україна має кілька планів, як діяти у випадку масштабних атак Росії на енергосистему України.

Міненерго електроенергія Україна обстріли енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації