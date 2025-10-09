Зеленський розповів як Україна захищатиме енергетику від обстрілів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Росія посилила атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має чіткі сценарії дій на випадок масштабних атак на енергетичну та газову інфраструктуру, і підготовлена до зими навіть попри обмежену кількість систем протиповітряної оборони.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

Володимир Зеленський зауважив, що Україні наразі не вистачає систем ППО для повноцінного захисту.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", — пояснив президент.

Він зазначив, що українські перехоплювачі показують дедалі кращі результати. Як приклад Зеленський навів недавню атаку на Чернігівщині: з 36 дронів Shahed, які ворог запустив, 22 було збито. Це, за його словами, демонструє ефективність існуючих систем і потребу в їхньому подальшому нарощуванні.

Також Володимир Зеленський заявив, що влада має кілька планів дій для протидії російським атакам не енергосистему.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" — коли ми більше використовуємо свій видобуток", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що уряд готує різні сценарії для ліквідації наслідків атак Росії по енергосистемі України.

Тим часом росіяни змінили тактику атак по об'єктах енергетики. Експерти пояснили, чому збивати ворожі повітряні цілі стало складніше.

Раніше заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук повідомляла, що Україна накопичує газ для опалювального сезону згідно із графіком.