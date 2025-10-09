Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський оцінив ризики зимових блекаутів в Україні

Зеленський оцінив ризики зимових блекаутів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:54
Зеленський розповів як Україна захищатиме енергетику від обстрілів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Росія посилила атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має чіткі сценарії дій на випадок масштабних атак на енергетичну та газову інфраструктуру, і підготовлена до зими навіть попри обмежену кількість систем протиповітряної оборони. 

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Чи має влада план дій на випадок атак Росії по енергетиці

Володимир Зеленський зауважив, що Україні наразі не вистачає систем ППО для повноцінного захисту.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", — пояснив президент.

Він зазначив, що українські перехоплювачі показують дедалі кращі результати. Як приклад Зеленський навів недавню атаку на Чернігівщині: з 36 дронів Shahed, які ворог запустив, 22 було збито. Це, за його словами, демонструє ефективність існуючих систем і потребу в їхньому подальшому нарощуванні.

Також Володимир Зеленський заявив, що влада має кілька планів дій для протидії російським атакам не енергосистему.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" — коли ми більше використовуємо свій видобуток", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що уряд готує різні сценарії для ліквідації наслідків атак Росії по енергосистемі України.

Тим часом росіяни змінили тактику атак по об'єктах енергетики. Експерти пояснили, чому збивати ворожі повітряні цілі стало складніше. 

Раніше заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук повідомляла, що Україна накопичує газ для опалювального сезону згідно із графіком

Володимир Зеленський обстріли газопостачання відключення світла блекаут
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації