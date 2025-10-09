Видео
Главная Новости дня Зеленский оценил риски зимних блэкаутов в Украине

Зеленский оценил риски зимних блэкаутов в Украине

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:54
Зеленский рассказал как Украина будет защищать энергетику от обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Россия усилила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Украине. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина имеет четкие сценарии действий на случай масштабных атак на энергетическую и газовую инфраструктуру и подготовлена к зиме, даже несмотря на ограниченное количество систем противовоздушной обороны.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Читайте также:

Есть ли у власти план действий на случай атак России по энергетике

Владимир Зеленский отметил, что Украине пока не хватает систем ПВО для полноценной защиты.

"Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение", — пояснил президент.

Он отметил, что украинские перехватчики показывают все лучшие результаты. В качестве примера Зеленский привел недавнюю атаку на Черниговщине: из 36 дронов Shahed, которые враг запустил, 22 были сбиты. Это, по его словам, демонстрирует эффективность существующих систем и потребность в их дальнейшем наращивании.

Также Владимир Зеленский заявил, что власть имеет несколько планов действий для противодействия российским атакам на энергосистему.

"У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" — когда мы больше используем свою добычу", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что правительство готовит различные сценарии для ликвидации последствий атак России по энергосистеме Украины.

Тем временем россияне изменили тактику атак по объектам энергетики. Эксперты объяснили, почему сбивать вражеские воздушные цели стало сложнее.

Ранее заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук сообщала, что Украина накапливает газ для отопительного сезона согласно графику.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
