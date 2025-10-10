В Украине действуют аварийные отключения после массированной атаки на энергетику

Повреждения на ТЭС. Фото иллюстративное архивное: ДТЭК

Министерство энергетики Украины обнародовало обновленную информацию о состоянии энергосистемы по состоянию на 10 октября. В результате масштабной ракетно-дроновой атаки по энергетическим объектам значительное количество потребителей осталось без электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Об этом Минэнерго сообщило на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

В Украине произошли аварийные отключения света после массированной атаки России

Специалисты энергетической отрасли уже работают на местах, обследуют повреждения и разрабатывают схемы подачи питания, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение людям. В отдельных регионах также были введены аварийные отключения. В Минэнерго объяснили, что такие ограничения являются временными и будут действовать только до момента стабилизации работы энергосистемы.

Сообщение Минэнерго. Фото: Министерство энергетики Украины

Ведомство призвало граждан экономно пользоваться электроэнергией — избегать перегрузки сетей в часы пикового потребления, особенно в вечернее время. Также украинцев просят отслеживать сообщения местных операторов распределительных сетей облэнерго, которые публикуют актуальные графики и обновления.

Отдельно в Минэнерго сообщили, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается контролируемой. Водный уровень в пруду-охладителе сейчас составляет 13,23 метра — этого показателя достаточно для безопасной эксплуатации оборудования и обеспечения всех технологических потребностей станции.

Напомним, на массированную российскую атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Ранее глава государства заявлял, что у Украины еасть несколько планов, как действовать в случае масштабных атак России на энергосистему Украины.