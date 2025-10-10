Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія била сотнями дронів та десятками ракет — як впоралась ППО

Росія била сотнями дронів та десятками ракет — як впоралась ППО

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:04
Масований удар по Україні 10 жовтня — скільки повітряних цілей збили
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 23 окрема механізована бригада

У ніч проти 10 жовтня українська протиповітряна оборона України масштабну російську атаку. За даними Повітряних Сил, противник випустив по території України майже пів тисячі засобів повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Реклама
Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну 10 жовтня

Загалом було зафіксовано 497 ворожих цілей, серед яких 465 безпілотників і 32 ракети різних типів.

Атака розпочалася близько 19:00 9 жовтня і тривала протягом ночі.  Загалом російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed, "Гербера" та іншими безпілотниками, а також балістичними й крилатими ракетами. Серед них було зафіксовано дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 14 балістичних Іскандер-М/KN-23, 12 крилатих Іскандер-К і чотири керовані ракети типу Х-59/69.

За попередніми даними станом на 10:00 ранку, українські захисники збили або подавили 420 повітряних цілей, зокрема 405 дронів-камікадзе Shahed і Гербера, одну ракету "Кинджал", чотири балістичні ракети Іскандер-М, дев’ять крилатих Іскандер-К і одну ракету Х-59/69. Ще чотири ракети не досягли своїх цілей — місця їхнього падіння уточнюються.

null
Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 ударних безпілотників у 19 локаціях по території країни, а також падіння уламків збитих об’єктів у семи місцях. Атака ще досі триває, і в небі над Україною залишаються окремі ворожі дрони.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки, в Україні виникли масштабні відключення світла. Проблеми з електропостачанням виникли у дев'ятьох областях країни. Втім прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила деталі про хід відновлювальних робіт і сказала, коли повернуть водопостачання та електрику

безпілотники ППО дрони війна в Україні Росія ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації