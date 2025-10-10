Масований удар по Україні 10 жовтня — скільки повітряних цілей збили

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 23 окрема механізована бригада

У ніч проти 10 жовтня українська протиповітряна оборона України масштабну російську атаку. За даними Повітряних Сил, противник випустив по території України майже пів тисячі засобів повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загалом було зафіксовано 497 ворожих цілей, серед яких 465 безпілотників і 32 ракети різних типів.

Атака розпочалася близько 19:00 9 жовтня і тривала протягом ночі. Загалом російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed, "Гербера" та іншими безпілотниками, а також балістичними й крилатими ракетами. Серед них було зафіксовано дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 14 балістичних Іскандер-М/KN-23, 12 крилатих Іскандер-К і чотири керовані ракети типу Х-59/69.

За попередніми даними станом на 10:00 ранку, українські захисники збили або подавили 420 повітряних цілей, зокрема 405 дронів-камікадзе Shahed і Гербера, одну ракету "Кинджал", чотири балістичні ракети Іскандер-М, дев’ять крилатих Іскандер-К і одну ракету Х-59/69. Ще чотири ракети не досягли своїх цілей — місця їхнього падіння уточнюються.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 ударних безпілотників у 19 локаціях по території країни, а також падіння уламків збитих об’єктів у семи місцях. Атака ще досі триває, і в небі над Україною залишаються окремі ворожі дрони.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки, в Україні виникли масштабні відключення світла. Проблеми з електропостачанням виникли у дев'ятьох областях країни. Втім прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила деталі про хід відновлювальних робіт і сказала, коли повернуть водопостачання та електрику.