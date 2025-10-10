Прем’єрка закликала громади допомагати у відновленні енергопостачання

Пошкодження у житловому будинку. Фото: ДСНС України

Після російського масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в усіх регіонах країни розпочалися масштабні відновлювальні роботи. Російська атака в ніч проти 10 жовтня стала однією із найпотужніших за останній час і була спрямована проти об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

Коли у Києві відновлять водопостачання та скасують блекаути

"Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв, по всій краіні о 7.30 вже працювали ремонтники, енергетики, задіяні служби. Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення", — повідомила Юлія Свириденко.

У столиці критична інфраструктура заживлена, а повне відновлення водопостачання в Києві та Кіровоградській області очікується до кінця дня.

У кількох регіонах, зокрема Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях, діють графіки аварійних відключень, про які додатково інформуватимуть Міненерго та "Укренерго". На місцях забезпечено альтернативні джерела живлення. Там встановлено генератори, працюють пункти незламності та додаткові канали зв’язку.

Також у Києві та інших областях посилено патрулювання поліції для забезпечення громадського порядку та безпеки. Прем’єр-міністерка закликала місцеву владу й керівників громад тісно співпрацювати з енергетичними службами й максимально сприяти роботам.

Нагадаємо, наразі за оцінками Міненерго, без електропостачання залишилось дев'ять областей України. Тривають ремонтні роботи.

Також на масований обстріл України відреагував й глава держави Володимир Зеленський.