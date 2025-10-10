Видео
Свириденко объяснила, будут ли проблемы с электричеством и водой

Свириденко объяснила, будут ли проблемы с электричеством и водой

Дата публикации 10 октября 2025 10:42
Премьер призвала общины помогать в восстановлении энергоснабжения
Повреждения в жилом доме. Фото: ГСЧС Украины

После российского массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре во всех регионах страны начались масштабные восстановительные работы. Российская атака в ночь на 10 октября стала одной из самых мощных за последнее время и была направлена против объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также:

Когда в Киеве восстановят водоснабжение и отменят блэкауты

"Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя, по всей стране в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, задействованные службы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления", — сообщила Юлия Свириденко.

В столице критическая инфраструктура заживлена, а полное восстановление водоснабжения в Киеве и Кировоградской области ожидается до конца дня.

В нескольких регионах, в частности Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, действуют графики аварийных отключений, о которых дополнительно будут информировать Минэнерго и "Укрэнерго". На местах обеспечены альтернативные источники питания. Там установлены генераторы, работают пункты несокрушимости и дополнительные каналы связи.

Также в Киеве и других областях усилено патрулирование полиции для обеспечения общественного порядка и безопасности. Премьер-министр призвала местные власти и руководителей общин тесно сотрудничать с энергетическими службами и максимально способствовать работам.

Напомним, сейчас по оценкам Минэнерго, без электроснабжения осталось девять областей Украины. Продолжаются ремонтные работы.

Также на массированный обстрел Украины отреагировал и глава государства Владимир Зеленский.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
