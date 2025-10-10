Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия била сотнями дронов и десятками ракет — как справилась ПВО

Россия била сотнями дронов и десятками ракет — как справилась ПВО

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 11:04
Массированный удар по Украине 10 октября — сколько воздушных целей сбили
Военнослужащий ВСУ. Фото: 23 отдельная механизированная бригада

В ночь на 10 октября украинская противовоздушная оборона Украины масштабную российскую атаку. По данным Воздушных Сил, противник выпустил по территории Украины почти пол тысячи средств воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Реклама
Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину 10 октября

Всего было зафиксировано 497 вражеских целей, среди которых 465 беспилотников и 32 ракеты различных типов.

Атака началась около 19:00 9 октября и продолжалась в течение ночи. В целом российские войска атаковали Украину ударными дронами Shahed, "Гербера" и другими беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Среди них было зафиксировано две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 14 баллистических Искандер-М/KN-23, 12 крылатых Искандер-К и четыре управляемые ракеты типа Х-59/69.

По предварительным данным по состоянию на 10:00 утра, украинские защитники сбили или подавили 420 воздушных целей, в том числе 405 дронов-камикадзе Shahed и Гербера, одну ракету "Кинжал", четыре баллистические ракеты Искандер-М, девять крылатых Искандер-К и одну ракету Х-59/69. Еще четыре ракеты не достигли своих целей - места их падения уточняются.

null
Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных беспилотников в 19 локациях по территории страны, а также падение обломков сбитых объектов в семи местах. Атака до сих пор продолжается, и в небе над Украиной остаются отдельные вражеские дроны.

Напомним, в результате российской массированной атаки, в Украине возникли масштабные отключения света. Проблемы с электроснабжением возникли в девяти областях страны. Впрочем, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила детали о ходе восстановительных работ и сказала, когда вернут водоснабжение и электричество.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Россия ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации