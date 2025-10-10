Массированный удар по Украине 10 октября — сколько воздушных целей сбили

Военнослужащий ВСУ. Фото: 23 отдельная механизированная бригада

В ночь на 10 октября украинская противовоздушная оборона Украины масштабную российскую атаку. По данным Воздушных Сил, противник выпустил по территории Украины почти пол тысячи средств воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Всего было зафиксировано 497 вражеских целей, среди которых 465 беспилотников и 32 ракеты различных типов.

Атака началась около 19:00 9 октября и продолжалась в течение ночи. В целом российские войска атаковали Украину ударными дронами Shahed, "Гербера" и другими беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Среди них было зафиксировано две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 14 баллистических Искандер-М/KN-23, 12 крылатых Искандер-К и четыре управляемые ракеты типа Х-59/69.

По предварительным данным по состоянию на 10:00 утра, украинские защитники сбили или подавили 420 воздушных целей, в том числе 405 дронов-камикадзе Shahed и Гербера, одну ракету "Кинжал", четыре баллистические ракеты Искандер-М, девять крылатых Искандер-К и одну ракету Х-59/69. Еще четыре ракеты не достигли своих целей - места их падения уточняются.

Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных беспилотников в 19 локациях по территории страны, а также падение обломков сбитых объектов в семи местах. Атака до сих пор продолжается, и в небе над Украиной остаются отдельные вражеские дроны.

Напомним, в результате российской массированной атаки, в Украине возникли масштабные отключения света. Проблемы с электроснабжением возникли в девяти областях страны. Впрочем, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила детали о ходе восстановительных работ и сказала, когда вернут водоснабжение и электричество.