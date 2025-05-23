G7 оставляет замороженными $300 млрд активов России до завершения войны

Встреча министров финансов и глав центральных банков G7 в Банфе. Фото: REUTERS/Todd Korol

Министры финансов и руководители центральных банков стран G7 на саммите в канадском городе Банф подтвердили, что российские суверенные активы будут оставаться заблокированными. Они будут замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб.

Об этом говорится в финальном коммюнике по итогам встречи G7.

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Сейчас G7 не разблокируют российские активы, которые суммарно составляют примерно $300 миллиардов, замороженных в странах G7 и ЕС. Часть этих средств уже работает на поддержку Украины через механизм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Он предусматривает предоставление Киеву50 миллиардов долларов займов, которые будут постепенно погашаться доходами от арестованных российских активов.

Кроме этого, министры заявили о возможности дальнейшего усиления санкций против РФ, в частности путем снижения предельной цены на российскую нефть. В то же время было подчеркнуто, что страны, которые поддерживают Россию в войне, не будут участвовать в процессе восстановления Украины.

Напомним, в апреле Великобритания передала Украине средства в рамках механизма G7 с использованием замороженных российских активов.

Между тем в СМИ появилась информация, что США требует, чтобы министры G7 не упоминали о поддержке Украины и "мягче" высказывались о России на летнем саммите.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Россию не стоило исключать из группы G8.