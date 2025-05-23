G7 залишає замороженими $300 млрд активів Росії до завершення війни

Зустріч міністрів фінансів та голів центральних банків G7 у Банфі. Фото: REUTERS/Todd Korol

Міністри фінансів і керівники центральних банків країн G7 на саміті в канадському місті Банф підтвердили, що російські суверенні активи залишатимуться заблокованими. Вони будуть замороженими доти, доки Москва не припинить агресію проти України й не компенсує завдані збитки.

Про це йдеться у фінальному комюніке за підсумками зустрічі G7.

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Наразі G7 не розблоковують російські активи, які сумарно становлять приблизно $300 мільярдів, заморожених у країнах G7 та ЄС. Частина цих коштів вже працює на підтримку України через механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Він передбачає надання Києву 50 мільярдів доларів позик, що будуть поступово погашатися прибутками від арештованих російських активів.

Окрім цього, міністри заявили про можливість подальшого посилення санкцій проти РФ, зокрема шляхом зниження граничної ціни на російську нафту. Водночас було підкреслено, що країни, які підтримують Росію у війні, не братимуть участі в процесі відновлення України.

Нагадаємо, у квітні Велика Британія передала Україні кошти в рамках механізму G7 з використанням заморожених російських активів.

Тим часом в ЗМІ з'явилась інформація, що США вимагає, щоб міністри G7 не згадували про підтримку України та "м'якше" висловлювалися про Росію на літньому саміті.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Росію не варто було виключати з групи G8.