Скандал с пленками Миндича — в сети появились мемы с фразой "Если честно, жалко денег..."

Тимур Миндич. Фото: открытые источники

Коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, неожиданно превратил в мем в социальных сетях. Фраза "Если честно, жаль денег" из так называемых "пленок Миндича" разлетелась по интернету.

Новини.LIVE собрали подборку актуальных мемов из соцсетей.

Фраза из "пленок Миндича" стала мемом

Как известно, эта реплика прозвучала на записях, которые детективы приобщили к делу о коррупционных схемах в энергетической отрасли. Однако украинцы, традиционно реагируя с юмором даже на серьезные события, превратили цитату в универсальное выражение для повседневных ситуаций.

В соцсетях пользователи делятся мемами, в которых "Если честно, жалко денег..." уместно звучит в самых разных контекстах — от отказа купить кофе с десертом до оправдания нежелания платить за подписку на стриминговый сервис.

Операция "Мидас" — что известно

10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике. Детективы провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

По версии следствия, группа влиятельных лиц под руководством Миндчиа создала коррупционную схему "откатов", которая контролировала работу Энергоатома и требовала от участников контрактов платить 10-15% от их стоимости. Впоследствии антикоррупционные органы обнародовали серию аудиозаписей с разговорами фигурантов, которые действовали под псевдонимами.

11 ноября семи подозреваемым по делу вручили уведомление о подозрении. Среди них — Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), бизнесмен Александр Цукерман ("Шугармен"), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов ("Тенор") и четверо работников бэк-офиса, которые занимались легализацией незаконно полученных средств.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

А также стало известно, как Тимур Миндич смог покинуть Украину перед проведением обысков в его квартире.