Скандал з плівками Міндіча — у мережі з'явилися меми з фразою "Єслі чесно, жалко дєнєг..."

Тимур Міндіч. Фото: відкриті джерела

Корупційний скандал, пов'язаний із бізнесменом Тімуром Міндічем, неочікувано перетворив на мем у соціальних мережах. Фраза "Якщо чесно, шкода грошей" із так званих "плівок Міндіча" розлетілася інтернетом.

Новини.LIVE зібрали добірку актуальних мемів із соцмереж.

Фраза з "плівок Міндіча" стала мемом

Як відомо, ця репліка пролунала на записах, які детективи долучили до справи про корупційні схеми в енергетичній галузі. Проте українці, традиційно реагуючи з гумором навіть на серйозні події, перетворили цитату на універсальний вислів для повсякденних ситуацій.

У соцмережах користувачі діляться мемами, у яких "Єслі чесно, жалко дєнєг..." доречно звучить у найрізноманітніших контекстах — від відмови купити каву з десертом до виправдання небажання платити за підписку на стримінговий сервіс.

Операція "Мідас" — що відомо

10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП викрили масштабну корупційну схеми в енергетиці. Детективи провели обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, група впливових осіб під керівництвом Міндіча створила корупційну схему "відкатів", яка контролювала роботу Енергоатому та вимагала від учасників контрактів сплачувати 10-15% від їхньої вартості. Згодом антикорупційні органи оприлюднили серію аудіозаписів із розмовами фігурантів, які діяли під псевдонімами.

11 листопада семи підозрюваним у справі вручили повідомлення про підозру. Серед них — Тімур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), бізнесмен Олександр Цукерман ("Шугармен"), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов ("Тенор") та четверо працівників бек-офісу, які займалися легалізацією незаконно отриманих коштів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

