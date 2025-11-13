Скандал з плівками Міндіча — у мережі з'явилися меми з фразою "Єслі чесно, жалко дєнєг..."

Фраза з "плівок Міндіча" стала мемом — про що жартують українці
Корупційний скандал, пов'язаний із бізнесменом Тімуром Міндічем, неочікувано перетворив на мем у соціальних мережах. Фраза "Якщо чесно, шкода грошей" із так званих "плівок Міндіча" розлетілася інтернетом.
Новини.LIVE зібрали добірку актуальних мемів із соцмереж.
Фраза з "плівок Міндіча" стала мемом
Як відомо, ця репліка пролунала на записах, які детективи долучили до справи про корупційні схеми в енергетичній галузі. Проте українці, традиційно реагуючи з гумором навіть на серйозні події, перетворили цитату на універсальний вислів для повсякденних ситуацій.
У соцмережах користувачі діляться мемами, у яких "Єслі чесно, жалко дєнєг..." доречно звучить у найрізноманітніших контекстах — від відмови купити каву з десертом до виправдання небажання платити за підписку на стримінговий сервіс.
Операція "Мідас" — що відомо
10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП викрили масштабну корупційну схеми в енергетиці. Детективи провели обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
За версією слідства, група впливових осіб під керівництвом Міндіча створила корупційну схему "відкатів", яка контролювала роботу Енергоатому та вимагала від учасників контрактів сплачувати 10-15% від їхньої вартості. Згодом антикорупційні органи оприлюднили серію аудіозаписів із розмовами фігурантів, які діяли під псевдонімами.
11 листопада семи підозрюваним у справі вручили повідомлення про підозру. Серед них — Тімур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), бізнесмен Олександр Цукерман ("Шугармен"), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов ("Тенор") та четверо працівників бек-офісу, які займалися легалізацією незаконно отриманих коштів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
А також стало відомо, як Тимур Міндіч зміг покинути Україну перед проведенням обшуків у його квартирі.
