Фраза з "плівок Міндіча" стала мемом — про що жартують українці

Фраза з "плівок Міндіча" стала мемом — про що жартують українці

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:50
Оновлено: 18:14
Скандал з плівками Міндіча — у мережі з'явилися меми з фразою "Єслі чесно, жалко дєнєг..."
Тимур Міндіч. Фото: відкриті джерела

Корупційний скандал, пов'язаний із бізнесменом Тімуром Міндічем, неочікувано перетворив на мем у соціальних мережах. Фраза "Якщо чесно, шкода грошей" із так званих "плівок Міндіча" розлетілася інтернетом.

Новини.LIVE зібрали добірку актуальних мемів із соцмереж.

Читайте також:

Фраза з "плівок Міндіча" стала мемом

Як відомо, ця репліка пролунала на записах, які детективи долучили до справи про корупційні схеми в енергетичній галузі. Проте українці, традиційно реагуючи з гумором навіть на серйозні події, перетворили цитату на універсальний вислів для повсякденних ситуацій.

У соцмережах користувачі діляться мемами, у яких "Єслі чесно, жалко дєнєг..." доречно звучить у найрізноманітніших контекстах — від відмови купити каву з десертом до виправдання небажання платити за підписку на стримінговий сервіс.

Меми про плівки Міндіча
Фото: скриншот Threads
Меми про Міндіча
Фото: скриншот Threads
Українці жартують з плівок Міндіча
Фото: скриншот Threads
Меми про гроші - плівки Міндіча
Фото: скриншот Threads
Меми про плівки Міндіча та гроші
Фото: скриншот Threads

Операція "Мідас" — що відомо

10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП викрили масштабну корупційну схеми в енергетиці. Детективи провели обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, група впливових осіб під керівництвом Міндіча створила корупційну схему "відкатів", яка контролювала роботу Енергоатому та вимагала від учасників контрактів сплачувати 10-15% від їхньої вартості. Згодом антикорупційні органи оприлюднили серію аудіозаписів із розмовами фігурантів, які діяли під псевдонімами.

11 листопада семи підозрюваним у справі вручили повідомлення про підозру. Серед них — Тімур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), бізнесмен Олександр Цукерман ("Шугармен"), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов ("Тенор") та четверо працівників бек-офісу, які займалися легалізацією незаконно отриманих коштів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

А також стало відомо, як Тимур Міндіч зміг покинути Україну перед проведенням обшуків у його квартирі.

скандал корупція меми соцмережі Тимур Міндіч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
