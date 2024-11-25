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Франция и Британия обсуждают отправку войск в Украину, — СМИ

25 ноября 2024 16:13
Аркадий Пастула - Редактор
Франция и Великобритания обсуждают отправку войск в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool
Аркадий Пастула - Редактор

Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России. В частности, речь идет об отправке военных.

Об этом сообщает Le Monde в понедельник, 25 ноября.

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Представитель британских военных сообщил, что Великобритания и Франция активно обсуждают вопросы оборонного сотрудничества. Главной целью этих переговоров является формирование основной группы европейских союзников, направленной на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности.

Источники издания говорят, что сценарий отправки западных войск в Украину окреп в последние недели. В частности, это произошло после визита премьера Британии Кира Стармера во Францию.

Обсуждения продолжаются уже несколько месяцев на уровне оборонных министерств. Один из вариантов предусматривает, что координацию миссии будет осуществлять Defense Conseil International — основной оператор французских вооруженных сил, который занимается экспортом оружия, военными знаниями и обучением.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что его страна не исключает возможность отправить западные войска в Украину. По его словам, у союзников не должно быть "красных линий" в отношении помощи Киеву.

Напомним, Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина теперь вправе применять ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Также компания Британии по производству артиллерии откроет новый завод для усиления помощи Украине.

Франция Великобритания война Украина военные

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