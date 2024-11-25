Франція та Велика Британія обговорюють відправку військ до України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool

Франція та Велика Британія обговорюють варіанти підтримки України у війні проти Росії. Зокрема, йдеться про відправку військових.

Про це повідомляє Le Monde у понеділок, 25 листопада.

Читайте також:

Відправка військ в Україну

Представник британських військових повідомив, що Велика Британія та Франція активно обговорюють питання оборонної співпраці. Головною метою цих переговорів є формування основної групи європейських союзників, спрямованої на підтримку України та зміцнення європейської безпеки.

Джерела видання кажуть, що сценарій відправки західних військ до України зміцнів останніми тижнями. Зокрема, це сталося після візиту прем'єра Британії Кіра Стармера до Франції.

Обговорення тривають вже декілька місяців на рівні оборонних міністерств. Один із варіантів передбачає, що координацію місії здійснюватиме Defense Conseil International — основний оператор французьких збройних сил, який займається експортом зброї, військовими знаннями та навчанням.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро говорив, що його країна не відкидає можливість відправити західні війська до України. За його словами, у союзників не має бути "червоних ліній" щодо допомоги Києва.

Нагадаємо, Жан-Ноель Барро заявив, що Україна тепер має право застосовувати ракети великої дальності для ударів по території Росії.

Також компанія Британії з виробництва артилерії відкриє новий завод для посилення допомоги Україні.