Виробництво гаубиць — Британія відкриє ще один завод для допомоги Україні

Гаубиці M777. Фото: Міноборони США

Британське підприємство з виробництва артилерії відкриє ще один завод, аби збільшити допомогу Україні. Йдеться про відкриття артилерійського заводу.

Про це повідомляє The Telegraph у п'ятницю, 15 листопада.

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За інформацією видання, британська компанія BAE Systems відкриє завод у Шеффілді. Вартість такого проєкту становить 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Нове виробництво планують запустити для підтримки українського війська. Компанія почне роботу у 2025 році.

"Це фактично скасовує рішення компанії згорнути виробництво зброї у Великій Британії на початку 2023 року. Конфлікт в Україні, який скоро триває третій рік, викликав новий сплеск інтересу", — йдеться у повідомленні.

На заводі будуть виробляти гаубиці M777. Ця зброя популярна серед українських військових завдяки надійності та мобільності. Як зазначає видання, Київ вже отримав декілька таких гармат із США, Канади та Австралії, але багато з них зараз потребують оновлення чи ремонту.

"У результаті BAE отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин M777 для США", — інформує видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі триває їхнє випробування.

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