Производство гаубиц — Британия откроет еще один завод для помощи Украине

Гаубицы M777. Фото: Минобороны США

Британское предприятие по производству артиллерии откроет еще один завод, чтобы увеличить помощь Украине. Речь идет об открытии артиллерийского завода.

Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 15 ноября.

Читайте также:

Британия откроет новый оружейный завод для помощи Украине

По информации издания, британская компания BAE Systems откроет завод в Шеффилде. Стоимость такого проекта составляет 25 миллионов фунтов стерлингов. Новое производство планируется запустить для поддержки украинской армии. Компания начнет работу в 2025 году.

"Это фактически отменяет решение компании свернуть производство оружия в Великобритании в начале 2023 года. Конфликт в Украине, которому вскоре будет три года, вызвал новый всплеск интереса", — говорится в сообщении.

На заводе будут производить гаубицы M777. Это оружие популярное среди украинских военных благодаря надежности и мобильности. Как отмечает издание, Киев уже получил несколько таких орудий из США, Канады и Австралии, но многие из них сейчас нуждаются в обновлении или ремонте.

"В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей M777 для США", — сообщает издание.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре вида ракет. В настоящее время проводят их испытания.

Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки Украины. Речь идет о прямом финансировании оружия и техники в Украине.