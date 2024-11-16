Производство гаубиц — Британия откроет еще один завод для помощи Украине

Британия откроет завод гаубиц для увеличения помощи Украине
Британское предприятие по производству артиллерии откроет еще один завод, чтобы увеличить помощь Украине. Речь идет об открытии артиллерийского завода.
Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 15 ноября.
Британия откроет новый оружейный завод для помощи Украине
По информации издания, британская компания BAE Systems откроет завод в Шеффилде. Стоимость такого проекта составляет 25 миллионов фунтов стерлингов. Новое производство планируется запустить для поддержки украинской армии. Компания начнет работу в 2025 году.
"Это фактически отменяет решение компании свернуть производство оружия в Великобритании в начале 2023 года. Конфликт в Украине, которому вскоре будет три года, вызвал новый всплеск интереса", — говорится в сообщении.
На заводе будут производить гаубицы M777. Это оружие популярное среди украинских военных благодаря надежности и мобильности. Как отмечает издание, Киев уже получил несколько таких орудий из США, Канады и Австралии, но многие из них сейчас нуждаются в обновлении или ремонте.
"В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей M777 для США", — сообщает издание.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре вида ракет. В настоящее время проводят их испытания.
Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки Украины. Речь идет о прямом финансировании оружия и техники в Украине.
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