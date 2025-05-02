ЕС готовит новые санкции против России — Барро раскритиковал Путина

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: REUTERS/Mike Segar

Европейские страны разрабатывают новый санкционный пакет против России из-за нежелания Москвы согласиться на прекращение огня в Украине. Европейцы пытаются синхронизировать 17-й пакет санкций с США, чтобы достичь максимальной эффективности.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает France24.

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Он также отметил, что в среду заверил сенатора-республиканца Линдси Грэма в намерении координировать действия по санкциям как по содержанию, так и по времени их внедрения. Сам Грэм, по словам французского дипломата, уже собрал поддержку около 70 сенаторов — как демократов, так и республиканцев — в пользу более жесткого давления на Москву.

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что, по его мнению, "единственным препятствием на пути к миру" в Украине остается лично Владимир Путин. Он подчеркнул, что Киев выполнил все свои обязательства: согласился на безусловное прекращение огня и подписал соглашение с США по критически важным минералам. Зато Москва "не подает никакого сигнала" о готовности к миру.

Барро намекнул на готовность Франции сотрудничать с Украиной в сфере добычи ископаемых

После подписания соглашения США и Украины о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, Барро заявил, что Франция также рассматривает возможность заключения экономического соглашения с Киевом. По его словам, Париж имеет опыт в работе с редкоземельными ископаемыми и готов сотрудничать с Украиной при условии взаимовыгодных условий.

"Мы рассматриваем возможности, которые открываются перед нами, и мы воспользуемся ими, если они будут отвечать взаимным интересам Франции и Украины", — заявил Жан-Ноэль Барро.

Барро добавил, что наступил решающий момент для Европы, и призвал к прекращению тарифной войны, которую начал Дональд Трамп. Также он напомнил об использовании США глобального доминирования доллара как инструмента финансирования собственного дефицита, что происходило, по его словам, на очень выгодных условиях.

Напомним, пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс высказалась относительно того, будут ли власти отменять санкции против России.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что трехдневное перемирие, которое объявил Путин с 8 по 11 мая, является началом для переговоров с Украиной.

Несколькими днями ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам без предварительных условий.