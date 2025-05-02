ЄС готує нові санкції проти Росії — Барро розкритикував Путіна

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: REUTERS/Mike Segar

Європейські країни розробляють новий санкційний пакет проти Росії через небажання Москви погодитися на припинення вогню в Україні. Європейці намагаються синхронізувати 17-й пакет санкцій із США, щоб досягти максимальної ефективності.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє France24.

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Він також зазначив, що у середу запевнив сенатора-республіканця Ліндсі Грема у намірі координувати дії щодо санкцій як за змістом, так і за часом їхнього впровадження. Сам Грем, за словами французького дипломата, вже зібрав підтримку близько 70 сенаторів — як демократів, так і республіканців — на користь жорсткішого тиску на Москву.

Жан-Ноель Барро наголосив, що, на його думку, "єдиною перешкодою на шляху до миру" в Україні залишається особисто Володимир Путін. Він підкреслив, що Київ виконав усі свої зобов’язання: погодився на безумовне припинення вогню і підписав угоду зі США щодо критично важливих мінералів. Натомість Москва "не подає жодного сигналу" про готовність до миру.

Барро натякнув на готовність Франції співпрацювати з Україною у сфері видобутку копалин

Після підписання угоди США та України про співпрацю у сфері видобутку й переробки корисних копалин Барро заявив, що Франція також розглядає можливість укладення економічної угоди з Києвом. За його словами, Париж має досвід в роботі з рідкоземельними копалинами й готовий співпрацювати з Україною за умови взаємовигідних умов.

"Ми розглядаємо можливості, які відкриваються перед нами, і ми скористаємося ними, якщо вони будуть відповідати взаємним інтересам Франції та України", — заявив Жан-Ноель Барро.

Барро додав, що настав вирішальний момент для Європи, і закликав до припинення тарифної війни, яку започаткував Дональд Трамп. Також він нагадав про використання США глобального домінування долара як інструменту фінансування власного дефіциту, що відбувалося, за його словами, за дуже вигідними умовами.

Нагадаємо, речниця Держдепу США Теммі Брюс висловилась щодо того, чи буде влада скасовувати санкції проти Росії.

Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що триденне перемир'я, яке оголосив Путін з 8 по 11 травня, є початком для переговорів з Україною.

Кількома днями раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до переговорів без передумов.