Білий дім змінив парадигму посередництва в переговорах України та РФ, але знімати санкції з Росії не планує

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликає до негайного припинення всіх закупівель іранської нафти та нафтохімічної продукції. Крім того, у Білому домі запевнили, що не збираються знімати санкції з РФ.

Про це сам Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social та підтвердила речниця Держдепу.

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Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що США не скасовують жодних чинних санкцій проти Росії та нагадала про позицію Трампа щодо застосування вторинних санкцій у разі відмови Кремля до мирних переговорів.

Вона також повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо висловив готовність Вашингтона стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Однак, роль США в переговорному процесі зміниться.

Відтепер США не будуть ініціювати зустрічі чи активно брати участь у переговорах. Замість цього, вони надаватимуть підтримку та допомогу Україні та РФ у розробці конкретних пропозицій щодо мирного врегулювання конфлікту.

Чим Трамп погрожує партнерам Ірану

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Своєю чергою Дональд Трамп написав у Truth Social, що будь-які країни чи компанії, які здійснюватимуть навіть незначні закупівлі іранської нафти або нафтопродуктів, автоматично підпадуть під дію вторинних санкцій США. Таким суб'єктам буде заборонено будь-яку співпрацю з американським бізнесом.

Раніше повідомлялось, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт про нищівні санкції проти Росії. Йдеться також про тарифи для країн, що купують російську нафту та газ.

Нагадаємо, у США заявили про намір дозволити експорт зброї в Україну через комерційні продажі на 50 мільйонів доларів.