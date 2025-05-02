Білий дім змінив парадигму посередництва в переговорах України та РФ, але знімати санкції з Росії не планує

Чи знімуть США санкції з РФ та чим погрожує Трамп партнерам Ірану
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликає до негайного припинення всіх закупівель іранської нафти та нафтохімічної продукції. Крім того, у Білому домі запевнили, що не збираються знімати санкції з РФ.
Про це сам Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social та підтвердила речниця Держдепу.
Що у Держдепі заявили про санкції проти РФ
Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що США не скасовують жодних чинних санкцій проти Росії та нагадала про позицію Трампа щодо застосування вторинних санкцій у разі відмови Кремля до мирних переговорів.
Вона також повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо висловив готовність Вашингтона стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Однак, роль США в переговорному процесі зміниться.
Відтепер США не будуть ініціювати зустрічі чи активно брати участь у переговорах. Замість цього, вони надаватимуть підтримку та допомогу Україні та РФ у розробці конкретних пропозицій щодо мирного врегулювання конфлікту.
Чим Трамп погрожує партнерам Ірану
Своєю чергою Дональд Трамп написав у Truth Social, що будь-які країни чи компанії, які здійснюватимуть навіть незначні закупівлі іранської нафти або нафтопродуктів, автоматично підпадуть під дію вторинних санкцій США. Таким суб'єктам буде заборонено будь-яку співпрацю з американським бізнесом.
Раніше повідомлялось, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт про нищівні санкції проти Росії. Йдеться також про тарифи для країн, що купують російську нафту та газ.
Нагадаємо, у США заявили про намір дозволити експорт зброї в Україну через комерційні продажі на 50 мільйонів доларів.
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