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Снимут ли США санкции с РФ и чем угрожает Трамп партнерам Ирана

2 мая 2025 05:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Белый дом изменил парадигму посредничества в переговорах Украины и РФ, но снимать санкции с России не планирует
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывает к немедленному прекращению всех закупок иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, в Белом доме заверили, что не собираются снимать санкции с РФ.

Об этом сам Трамп написал в своей соцсети Truth Social и подтвердила пресс-секретарь Госдепа.

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Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США не отменяют никаких действующих санкций против России и напомнила о позиции Трампа по применению вторичных санкций в случае отказа Кремля к мирным переговорам.

Она также сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Однако, роль США в переговорном процессе изменится.

Отныне США не будут инициировать встречи или активно участвовать в переговорах. Вместо этого, они будут оказывать поддержку и помощь Украине и РФ в разработке конкретных предложений по мирному урегулированию конфликта.

Чем Трамп угрожает партнерам Ирана

Чи знімуть США санкції з РФ та чим погрожує Трамп партнерам Ірану - фото 1
Сообщение Дональда Трампа. Фото: Скриншот

В свою очередь Дональд Трамп написал в Truth Social, что любые страны или компании, которые будут осуществлять даже незначительные закупки иранской нефти или нефтепродуктов, автоматически подпадут под действие вторичных санкций США. Таким субъектам будет запрещено любое сотрудничество с американским бизнесом.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержали законопроект о сокрушительных санкциях против России. Речь идет также о тарифах для стран, покупающих российскую нефть и газ.

Напомним, в США заявили о намерении разрешить экспорт оружия в Украину через коммерческие продажи на 50 миллионов долларов.

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