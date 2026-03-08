Видео
Fox News исправился и признал дроны "Дикие шершни" украинскими

Fox News исправился и признал дроны "Дикие шершни" украинскими

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 03:00
Fox News признал показанные в эфире дроны украинскими
Дрон-перехватчик. Фото: из открытых источников

Телеканал Fox News исправился после подачи недостоверной информации относительно украинских дронов, которые были названы американской разработкой. Журналисти признали, что технология была создана именно в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fox News.

Заметим, что в одном из эфиров телеканал выдал украинские дроны-перехватчики за новейшие технологии США.

В частности во время того, как приглашенный эксперт рассказывал, что иранским атакам якобы противодействуют американские дроны с ИИ — телеканал транслировал кадры, где была изображена работа украинских дронов-перехватчиков Sting по "Шахедам", которые РФ запускала по Украине.

Затем компания-производитель "Дикие Шершни" поблагодарила Fox News за сюжет, но попросила, чтобы достижения украинцев были освещены должным образом.

"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены", — говорилось в сообщении.

Уже на следующие сутки, 7 марта, телеканал исправился и уточнил, что технология была создана именно в Украине в ответ на атаки иранских дронов, которые активно использует РФ.

Также ведущий предположил, что эти дроны могут быть полезным и для США, упомянув заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины делиться опытом.

Напомним, что 7 марта Зеленский провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Во время разговора украинский лидер еще раз указал, что Украина готова помочь в борьбе с дронами Ирана.

Также глава государства сообщил, что Россия передает Ирану разведданные, которые Тегеран использует для корректировки ударов по американцам.

США Иран СМИ Украина дрон Шахид-136 Шахед
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
