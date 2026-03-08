Fox News визнав показані в ефірі дрони українськими

Дрон-перехоплювач. Фото: з відкритих джерел

Телеканал Fox News виправився після подачі недостовірної інформації щодо українських дронів, які були названі американською розробкою. Журналісти визнали, що технологія була створена саме в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fox News.

Дрони-перехоплювачі в ефірі Fox News все ж були українськими

Зауважимо, що в одному з ефірів телеканал видав українські дрони-перехоплювачі за новітні технології США.

Зокрема під час того, як запрошений експерт розповідав, що іранським атакам нібито протидіють американські дрони з ШІ — телеканал транслював кадри, де була зображена робота українських дронів-перехоплювачів Sting по "Шахедах", які РФ запускала по Україні.

Потім компанія-виробник "Дикі Шершні" подякувала Fox News за сюжет, але попросила, аби досягнення українців були висвітленні належним чином.

"Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами Wild Hornets разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були належним чином відзначені", — йшлося у повідомленні.

Вже наступної доби, 7 березня, телеканал виправився і уточнив, що технологія була створена саме в Україні у відповість на атаки іранських дронів, які активно використовує РФ.

Також ведучий припустив, що ці дрони можуть бути корисним і для США, згадавши заяву президента Володимира Зеленського про готовність України ділитися досвідом.

Нагадаємо, що 7 березня Зеленський провів розмову із спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Під час розмови український лідер ще раз вказав, що Україна готова допомогти у боротьби з дронами Ірану.

Також глава держави повідомив, що Росія передає Ірану розвіддані, які Тегеран використовує для коригування ударів по американцях.