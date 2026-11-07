Делегации Украины и РФ на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне. Фото: x.com/MELANIATRUMP

В четверг, 5 ноября, во время визита в Вашингтон уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец оказался рядом с российской уполномоченной Яной Лантратовой. Это, в свою очередь, вызвало в соцсетях волну критики, но омбудсмен пояснил, что такое расположение было определено протоколом Белого дома.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что сказал Лубинец о расположении рядом с россиянами в Белом доме

По словам омбудсмена, украинская делегация не определяла, где будут стоять участники встречи в Белом доме. Лубинец располагает информацией, что рассадкой занималась протокольная служба Белого дома.

"Украинская делегация не участвовала в определении мест рассадки делегации. Это делал протокол, насколько я знаю. Могу ошибаться, но это (делала протокольная служба — Ред.) Белого дома", — сказал он.

На вопрос, как он себя чувствовал рядом с российскими представителями, Дмитрий Лубинец ответил, что был «гораздо спокойнее, чем в Олешках» в Херсонской области.

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Он пояснил, что регулярно контактирует с российской представительницей Яной Лантратовой, поскольку эти переговоры помогают возвращать украинцев. Поэтому публичный эмоциональный конфликт, по его мнению, может перекрыть этот канал.

"С одной стороны, как представитель Украины, ты чувствуешь ровно то же самое, что и каждый из нас. С другой стороны, я всегда говорю себе, что на этой должности нельзя руководствоваться эмоциями. Тебе легче всего дать волю эмоциям, но что это даст гражданам Украины? Канал закроется. Поэтому пока ты на этой должности, и от тебя зависят судьбы миллионов граждан Украины, успокойся и профессионально выполняй свою работу, что я и делаю каждый день", — резюмировал Лубинец.

Как сообщали Новини.LIVE, Лубинец, комментируя гуманитарную миссию в Олешках, сообщил, что украинская сторона не планирует расширять трехсторонний формат переговоров. Он считает, что увеличение числа вовлеченных сторон может осложнить процесс.

Также мы писали, что 5 ноября председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец вручили первой леди США Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени.