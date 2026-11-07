Делегації України та РФ на зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні. Фото: x.com/MELANIATRUMP

У четвер 5 листопада під час візиту до Вашингтона уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опинився поруч з російською уповноваженою Яною Лантратовою. Це у свою чергу викликало у соцмережах хвилю критики, але омбудсмен пояснив, що таке розміщення визначив протокол Білого дому.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Що сказав Лубінець про розташування поряд з росіянами у Білому домі

За словами омбудсмена, українська делегація не визначала, де стоятимуть учасники зустрічі у Білому домі. Лубінець має інформацію, що розташуванням займалася протокольна служба Білого дому.

"Українська делегація не була дотична до напрацювання місць розсадки делегації. Це робив протокол, наскільки я знаю. Можу помилятися, але це (робила протольна служба — Ред.) Білого дому", — сказав він.

На запитання , як він почувався поруч із російськими представниками, Дмитро Лубінець відповів, що був "набагато спокійніше, ніж в Олешках" на Херсонщині.

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Він пояснив, що регулярно контактує з російською представницею Яною Лантратовою, оскільки ці переговори допомагають повертати українців. Тож публічний емоційний конфлікт, на його думку, може закрити цей канал.

"З одного боку, як представник України, ти відчуваєш рівно те ж саме, як і кожен з нас. З іншого боку, я завжди кажу сам собі, що на цій посаді ти не можеш міркувати емоціями. Твоя задача легше всього емоції виплеснути, і що для громадян України? Закриється канал. Тому поки ти на цій посаді, і від тебе залежать долі мільйонів громадян України, заспокойся і виконуй професійно свою роботу, що я і роблю кожного дня", — резюмував Лубінець.

Як повідомляли Новини.LIVE, Лубінець коментуючи гуманітарну місію в Олешках повідомив, що українська сторона не планує розширювати тристоронній формат переговорів. Він вважає, що збільшення залучення сторін може ускладнити процес.

Також ми писали, що 5 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець вручили першій леді США Меланії Трампа орден княгині Ольги I ступеня.