Фицо: война в Украине не имеет военного решения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: URC 2026

Иванна Чайка редактор политических новостей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что окончание войны является ключевым условием для полноценного восстановления украинского государства. Он отметил, что всё больше международных партнёров поддерживают дипломатические инициативы по прекращению войны. По его мнению, военного решения конфликта нет, а путь к миру должен лежать через переговоры.

Об этом Фицо заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Премьер Словакии: завершить войну можно только путем переговоров

"Эта разрушительная война не имеет военного решения и может завершиться только за столом переговоров", — подчеркнул Фицо.

По словам словацкого премьера, прекращение боевых действий позволит уменьшить масштабы разрушений и значительно облегчит будущее восстановление Украины.

"Сначала нужен мир. Меньше разрушений — значит, легче восстанавливать", — заявил глава правительства.

Премьер также напомнил, что Словакия продолжает принимать украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии.

"В настоящее время наша помощь охватывает более 150 тысяч человек, бежавших от войны в Украине. Это около 2,6% населения Словакии, и наша страна является одной из тех, кто взял на себя наибольшее бремя солидарности в Европейском Союзе", — сказал он.

Совместные проекты Украины и Словакии

Глава словацкого правительства сообщил, что страны готовятся провести четвертое совместное заседание правительств Украины и Словакии. По его словам, этот формат сотрудничества уже доказал свою эффективность.

"Он основан на практических результатах, открытом диалоге и убеждении, что именно сотрудничество помогает находить лучшие решения", — отметил премьер.

Энергетическое сотрудничество Украины и Словакии

Особое внимание премьер уделил развитию совместных энергетических проектов. Он сообщил, что государства реализуют инфраструктурные инициативы общей стоимостью около 100 млн евро и работают над укреплением украинской энергосистемы.

"Мы сотрудничаем для обеспечения стабильности украинской энергетической системы и поддерживаем её интеграцию в европейский энергетический рынок", — заявил он.

Также продолжается работа над строительством нового электроэнергетического интерконнектора между словацкими Великими Капушанами и украинским Мукачево.

"Это не просто декларации — это конкретные результаты. Это улица с двусторонним движением. Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, но и Украина помогает нам", — подытожил премьер.

Как писали Новини.LIVE, , Германия, Польша, Италия и Франция учредили совместный европейский флагманский фонд для восстановления Украины. Об этом на конференции объявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он призвал Россию начать переговоры.

Также Польша подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и в процессе послевоенного восстановления. По словам премьера Дональда Туска, страна уделяет особое внимание укреплению безопасности, развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций. В то же время отмечается, что успешное восстановление Украины возможно только при условии единства международных партнеров.