Финляндия закажет оружие для Украины у своих производителей

Производство 155-мм боеприпасов на предприятии Nammo. Фото: nytimes.com

Финляндия меняет стратегию военной помощи Украине и запускает новую программу поддержки, которая нацелена на закупку продукции собственного оборонно-промышленного комплекса. Министерство обороны страны предлагает выделить на эту инициативу 660 миллионов евро.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Финляндии в четверг, 27 февраля.

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Министерство обороны Финляндии начало новую программу поддержки Украины, которая предусматривает закупку военной продукции у отечественных оборонных компаний. Соответствующее финансирование будет заложено в первый правительственный дополнительный бюджет.

Министр обороны Антти Хаккянен отметил, что это решение не только усилит обороноспособность Украины, но и усилит финский оборонно-промышленный комплекс.

"Пока мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у наших отечественных компаний", — пояснил Хаккянен.

Также глава финского МО убежден, что благодаря таким решениям удастся усилить шансы Украины на справедливые условия мира.

Детали проекта

Закупки будет осуществлять Департамент материально-технического обеспечения сил обороны Финляндии.

Основными критериями выбора продукции являются насущные потребности Украины, возможность быстрого производства и доставки.

Вооружение и военная техника будут переданы Киеву в рамках будущих пакетов помощи.

Ранее мы сообщали, что Финляндия выделяет Украине финансовую помощь в размере 4,5 млн евро. Поддержка сосредоточена на восстановлении освобожденных территорий, которые подверглись значительным разрушениям из-за войны.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, не стоит заключать любое соглашение.