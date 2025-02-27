Фінляндія замовить зброю для України у своїх виробників

Виробництво 155-мм боєприпасів на підприємстві Nammo. Фото: nytimes.com

Фінляндія змінює стратегію військової допомоги Україні та запускає нову програму підтримки, яка націлена на закупівлю продукції власного оборонно-промислового комплексу. Міністерство оборони країни пропонує виділити на цю ініціативу 660 мільйонів євро.

Про це говориться у пресрелізі Міністерства оборони Фінляндії у четвер, 27 лютого.

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Міністерство оборони Фінляндії започаткувало нову програму підтримки України, яка передбачає закупівлю військової продукції у вітчизняних оборонних компаній. Відповідне фінансування буде закладено в перший урядовий додатковий бюджет.

Міністр оборони Антті Хаккянен зазначив, що це рішення не лише посилить обороноздатність України, а й посилить фінський оборонно-промисловий комплекс.

"Поки що ми в основному підтримували Україну шляхом передачі запасів, але в майбутньому продукція буде значною мірою замовлятися у наших вітчизняних компаній", — пояснив Хаккянен.

Також очільник фінського МО переконаний, що завдяки таким рішенням вдасться посилити шанси України на справедливі умови миру.

Деталі проєкту

Закупівлі здійснюватиме Департамент матеріально-технічного забезпечення сил оборони Фінляндії.

Основними критеріями вибору продукції є нагальні потреби України, можливість швидкого виробництва та доставки.

Озброєння та військова техніка будуть передані Києву у рамках майбутніх пакетів допомоги.

Раніше ми повідомляли, що Фінляндія виділяє Україні фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро. Підтримка зосереджена на відновленні звільнених територій, які зазнали значних руйнувань через війну.

Також президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Крім того, не варто укладати будь-яку угоду.