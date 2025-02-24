Військова допомога — Фінляндія передала новий пакет підтримки

Військовий Фінляндії. Фото: Reuters

Фінляндія виділяє Україні фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро. Підтримка зосереджена на відновленні звільнених територій, які зазнали значних руйнувань через війну.

Про це повідомив уряд країни 24 лютого.

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Фінансування буде направлено до фонду "Партнерство за сильну Україну" на період 2025–2027 років. Цей фонд об'єднує дев'ять країн, що підтримують Україну, і фокусується на відновленні соціальної та громадської інфраструктури, підтримці державних послуг та сприянні євроінтеграції.

Особлива увага зосереджена на відновленні звільнених територій, які зазнали значних руйнувань через війну, а також на реалізації довгострокових ініціатив, орієнтованих на збереження миру, єдності та національної ідентичності.

Фонд також сприяє підтримці найбільш вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни. Це включає жертв сексуального насильства, ветеранів, дітей та інші групи, що потребують особливого захисту.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що будь-які обговорення повинні проходити лише за участі України.

Нагадаємо, Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій, спрямованого проти осіб та організацій, пов'язаних з Росією.