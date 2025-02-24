Уряд Ісландії вдвічі збільшує військову допомогу Україні

Кріструн Фростадоуттір. Фото: my.рейтинги

Уряд Ісландії ухвалив рішення збільшити оборонну допомогу Україні вдвічі. Ця країна має намір зробити свій внесок у перемогу нашої держави.

Про це прем'єр-міністерка країни Кріструн Фростадоуттір повідомила під час саміту "Підтримуєм Україну" у понеділок, 24 лютого.

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"Уряд Ісландії ухвалив рішення збільшити оборонну допомогу вдвічі. Можливо, ми невелика країна, але ми зробимо свій внесок у перемогу України", — повідомила Фростадоуттір.

Вона також додала, що Україна має стати членом євроатлантичної родини. Крім того, за словами Фростадоуттір, членство в НАТО має залишатися на порядку денному.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що будь-які обговорення повинні проходити лише за участі України.

Нагадаємо, Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій, спрямованого проти осіб та організацій, пов'язаних з Росією.