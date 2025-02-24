Мая Санду заявила, що Росія не шукає миру

Мая Санду. Фото: SWI

Президентка Молдови Мая Санду висловила переконання, що Росія не шукає миру. Натомість Європа прагне справжнього і довготривалого припинення війни.

Про це Санду повідомила під час саміту "Підтримуй Україну" у Києві 24 лютого.

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Росія не прагне миру

"Росія не шукає миру, але світ говорить про мир. Але має бути справедливий, довготривалий та реальний", — зазначила Санду.

Президентка Молжлви також додала, що той мир який ігнорує безпеку України й відсторонює Європу буде представляти загрозу. Він лише відтягуватиме укладення справжнього безпечного миру.

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну та укладати з ним будь-яку угоду.

Також лідерка Швейцарії різко відреагувала на переговори без України. Вона заявила, що рішення щодо закінчення війни не може бути досягнуте без Києва.