Мирні переговори — в Росії зробили цинічну заяву

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна не припинятиме бойових дій в Україні під час мирних переговорів. Це можливо тоді, коли сторони дійдуть згоди, яка буде влаштовувати усіх.

Про це пишуть росЗМІ у понеділок, 24 лютого.

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Заява Лаврова про переговори

Лавров заявив, що Росія нібито "готова вести переговори і з Україною, і з Європою", але припиняти бойових дій не буде. Це можливо лише після результатів, які "влаштують РФ".

"Росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті домовленості, які влаштують сторони", — заявив очільник МЗС РФ.

Він наголосив, що Росію не влаштовує варіант із так званим "замиренням одразу", зупиненням бойових дій на всій лінії фронту та продуванням подальших кроків.

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не можна довіряти Путіну та складати з ним будь-яку угоду.

Водночас лідерка Швейцарії різко відреагувала на переговори без України. Вона заявила, що рішення щодо закінчення війни не може бути досягнуте без Києва.