Мирные переговоры — в России сделали циничное заявление

Переговоры не мешают войне — в РФ сделали циничное заявление
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не будет прекращать боевых действий в Украине во время мирных переговоров. Это возможно тогда, когда стороны придут к согласию, которое будет устраивать всех.
Об этом пишут росСМИ в понедельник, 24 февраля.
Заявление Лаврова о переговорах
Лавров заявил, что Россия якобы "готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой", но прекращать боевые действия не будет. Это возможно только после результатов, которые "устроят РФ".
"Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, которые устроят стороны", — заявил глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что Россию не устраивает вариант с так называемым "замирением сразу", остановкой боевых действий на всей линии фронта и продуванием дальнейших шагов.
Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нельзя доверять Путину и заключать с ним любое соглашение.
В то же время лидер Швейцарии резко отреагировала на переговоры без Украины. Она заявила, что решение об окончании войны не может быть достигнуто без Киева.
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