Военная помощь — Финляндия передала новый пакет поддержки

Военный Финляндии. Фото: Reuters

Финляндия выделяет Украине финансовую помощь в размере 4,5 млн евро. Поддержка сосредоточена на восстановлении освобожденных территорий, которые подверглись значительным разрушениям из-за войны.

Об этом сообщило правительство страны 24 февраля.

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Финансирование будет направлено в фонд "Партнерство за сильную Украину" на период 2025-2027 годов. Этот фонд объединяет девять стран, поддерживающих Украину, и фокусируется на восстановлении социальной и общественной инфраструктуры, поддержке государственных услуг и содействии евроинтеграции.

Особое внимание сосредоточено на восстановлении освобожденных территорий, которые подверглись значительным разрушениям из-за войны, а также на реализации долгосрочных инициатив, ориентированных на сохранение мира, единства и национальной идентичности.

Фонд также способствует поддержке наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. Это включает жертв сексуального насилия, ветеранов, детей и другие группы, нуждающихся в особой защите.

Ранее мы писали, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что любые обсуждения должны проходить только при участии Украины.

Напомним, Австралия объявила о введении крупнейшего с 2022 года пакета санкций, направленного против лиц и организаций, связанных с Россией.