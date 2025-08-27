Видео
Главная Новости дня Фейки о пересечении польской границы — детали от ЦПД

Фейки о пересечении польской границы — детали от ЦПД

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:49
Фейк о проверках на польской границе опровергли в ЦПД СНБО
Украинско-польская граница. Фото: РБК-Украина

Российские пропагандистские ресурсы распространили ложную информацию об унижении украинцев при пересечении польской границы. ЦПД СНБО заявил, что эти сообщения — выдумка, призванная посеять недоверие и разрушить партнерство между двумя государствами.

Об этом сообщает ЦПД СНБО Украины.

Фейк о польской границе

Во вражеских Telegram-каналах появились сообщения, что польские пограничники якобы заставляют украинцев раздеваться "до белья" для проверки татуировок и проверяют телефоны. Также распространялись фото информационных стендов, которые должны были подтверждать эти действия. В Центре противодействия дезинформации отметили, что речь идет об очередной манипуляции.

Фейки про перетин польського кордону — деталі від ЦПД РНБО - фото 1
Сообщение ЦПД СНБО в Telegram. Фото: скриншот

"Как сообщили нам во Львовском пограничном отряде, эти материалы не соответствуют действительности. Фото стендов изменены с помощью графических редакторов, они содержат русизмы и грамматические ошибки, что является типичными признаками российских фейков", — заявили в ЦПД.

По словам специалистов, цель таких дезинформационных кампаний заключается в подрыве украинско-польских отношений. Москва пытается подорвать доверие и солидарность между соседними странами, которые только укрепились после начала полномасштабной агрессии России.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко выступил с резкой критикой правительственного постановления, регламентирующего выезд мужчин за границу.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров принял изменения в правила пересечения государственной границы для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет.

Польша граница фейки РНБО ЦПД выезд за границу
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
