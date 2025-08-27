Фейк о проверках на польской границе опровергли в ЦПД СНБО

Украинско-польская граница. Фото: РБК-Украина

Российские пропагандистские ресурсы распространили ложную информацию об унижении украинцев при пересечении польской границы. ЦПД СНБО заявил, что эти сообщения — выдумка, призванная посеять недоверие и разрушить партнерство между двумя государствами.

Фейк о польской границе

Во вражеских Telegram-каналах появились сообщения, что польские пограничники якобы заставляют украинцев раздеваться "до белья" для проверки татуировок и проверяют телефоны. Также распространялись фото информационных стендов, которые должны были подтверждать эти действия. В Центре противодействия дезинформации отметили, что речь идет об очередной манипуляции.

"Как сообщили нам во Львовском пограничном отряде, эти материалы не соответствуют действительности. Фото стендов изменены с помощью графических редакторов, они содержат русизмы и грамматические ошибки, что является типичными признаками российских фейков", — заявили в ЦПД.

По словам специалистов, цель таких дезинформационных кампаний заключается в подрыве украинско-польских отношений. Москва пытается подорвать доверие и солидарность между соседними странами, которые только укрепились после начала полномасштабной агрессии России.

