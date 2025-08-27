Відео
Фейки про перетин польського кордону — деталі від ЦПД

Фейки про перетин польського кордону — деталі від ЦПД

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 17:49
Фейк про перевірки на польському кордоні спростували у ЦПД РНБО
Українсько-польський кордон. Фото: РБК-Україна

Російські пропагандистські ресурси поширили неправдиву інформацію про приниження українців під час перетину польського кордону. ЦПД РНБО заявив, що ці повідомлення — вигадка, покликана посіяти недовіру та зруйнувати партнерство між двома державами.

Про це повідомляє ЦПД РНБО України.

Фейк про польський кордон

У ворожих Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що польські прикордонники начебто змушують українців роздягатися "до білизни" для перевірки татуювань та перевіряють телефони. Також поширювалися фото інформаційних стендів, які мали підтверджувати ці дії. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що йдеться про чергову маніпуляцію.

Фейки про перетин польського кордону — деталі від ЦПД РНБО - фото 1
Допис ЦПД РНБО у Telegram. Фото: скриншот

"Як повідомили нам у Львівському прикордонному загоні, ці матеріали не відповідають дійсності. Фото стендів змінені за допомогою графічних редакторів, вони містять русизми та граматичні помилки, що є типовими ознаками російських фейків", — заявили у ЦПД.

За словами фахівців, мета таких дезінформаційних кампаній полягає у підриві українсько-польських відносин. Москва намагається підірвати довіру та солідарність між сусідніми країнами, що лише зміцнилися після початку повномасштабної агресії Росії.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко виступив із різкою критикою урядової постанови, яка регламентує виїзд чоловіків за кордон.

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
