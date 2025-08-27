Фейк про перевірки на польському кордоні спростували у ЦПД РНБО

Українсько-польський кордон. Фото: РБК-Україна

Російські пропагандистські ресурси поширили неправдиву інформацію про приниження українців під час перетину польського кордону. ЦПД РНБО заявив, що ці повідомлення — вигадка, покликана посіяти недовіру та зруйнувати партнерство між двома державами.

Про це повідомляє ЦПД РНБО України.

Фейк про польський кордон

У ворожих Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що польські прикордонники начебто змушують українців роздягатися "до білизни" для перевірки татуювань та перевіряють телефони. Також поширювалися фото інформаційних стендів, які мали підтверджувати ці дії. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що йдеться про чергову маніпуляцію.

Допис ЦПД РНБО у Telegram. Фото: скриншот

"Як повідомили нам у Львівському прикордонному загоні, ці матеріали не відповідають дійсності. Фото стендів змінені за допомогою графічних редакторів, вони містять русизми та граматичні помилки, що є типовими ознаками російських фейків", — заявили у ЦПД.

За словами фахівців, мета таких дезінформаційних кампаній полягає у підриві українсько-польських відносин. Москва намагається підірвати довіру та солідарність між сусідніми країнами, що лише зміцнилися після початку повномасштабної агресії Росії.

