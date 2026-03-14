Федоров заявил, что запорожцы активно готовятся к нацсопротивлению

Иван Федоров. Фото: кадр из видео

Во время Всеукраинского форума "НАЦСПРОТИВ 2026", который состоялся в пятницу, 13 марта, выступил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что уже более двух тысяч запорожцев прошли подготовку к нацсопротивлению.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Федоров рассказал о подготовке к нацсопротивлению

Федоров отметил, что поскольку Запорожская область постоянно находится под угрозой со стороны России, то подготовка гражданских к сопротивлению является крайне важной. Он отметил, что в регионе ввели сокращенную программу обучения. Гражданские проходят практическую подготовку в течение восьми дней.

"Уже более 2 тысяч человек прошло эту подготовку. Почему для нас это крайне важно? Потому что Запорожская область четко понимает вызовы. Мы четко понимаем, что враг не остановится давить на рубежи нашей области", — заявил Федоров.

Он добавил, что враг сегодня расценивает помещения, в которых происходит подготовка к сопротивлению, как военные объекты. Именно поэтому этот процесс требует особых мер безопасности.

"Мы понимаем, насколько опасно сегодня проводить те или иные занятия, когда в Запорожье тревога может быть и 10, и 15 часов в сутки, и национальное сопротивление — это военный объект в понимании врага. Поэтому сегодня мы об этом очень трепетно думаем, каким образом углублять всю подготовку под землю для того, чтобы сохранить и наших инструкторов, и, конечно же, наших людей", — подчеркнул глава ОВА.

Он также добавил, что сейчас есть потребность в построении современного классного модернового полигона, однако сделать это на территории Запорожской области невозможно, из-за высокой вероятности поражения объекта со стороны РФ.

Всеукраинский форум "НАЦПРОТИВ 2026" состоялся 13 марта в Киеве. Его посвятили теме развития системы подготовки гражданских граждан к сопротивлению. Речь шла, в частности, о проблемах финансирования и идеологически-патриотического воспитания.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий на форуме заявил, что если бы украинцев готовили к сопротивлению несколько лет назад, линия фронта могла бы быть совсем другой.