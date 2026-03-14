Видео

Всеукраинский форум "Нацспротив 2026" состоялся в Киеве

Всеукраинский форум "Нацспротив 2026" состоялся в Киеве

Дата публикации 14 марта 2026 18:02
Всеукраинский форум "Нацспротив 2026" состоялся в Киеве
Всеукраинский форум "Нацсопротивление 2026". Фото: пресс-релиз

Всеукраинский форум "Нацспротив 2026" посвятили теме развития системы военной подготовки гражданских. Обсудили проблемы финансирования и идеологически-патриотического воспитания.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на мероприятии.

Форум "Нацсопротивление 2026" объединил 350 участников. И стал площадкой для диалога между представителями правительства, руководителями военных администраций, защитниками, ветеранами и украинским бизнесом.

"Если бы мы имели 10 лет массовой гражданской подготовки населения к боевым действиям, то линия фронта проходила бы значительно ближе к украинской границе", — мысль командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого красной нитью пронизала все мероприятие.

Андрій Білецький
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: пресс-релиз

"Украинцы воюют уже 12 год. Сколько нам еще воевать — никто не знает", — с такими словами открыла форум заместитель Офиса Президента Ирина Верещук. Она убеждена, что нужно расширять сеть центров военной подготовки.

В Украине сейчас функционируют 20 центров Нацсопротивления. В планах — увеличить количество до 103. Направления обучения: тактическая медицина, работа с огнестрельным оружием, базовые навыки по инженерии, минная безопасность, идеологически-патриотическое воспитание.

Ірина Верещук
Заместитель Офиса Президента Ирина Верещук. Фото: пресс-релиз

"Цель сегодняшнего мероприятия это развитие всеобъемлющей системы национального сопротивления, которая будет охватывать все категории населения. А для нас это очень важно. Нужно, чтоб каждый украинец мог пройти курс в центре нацсопротивления, в школе во время предмета"Защита Украины", чтобы каждый мог получить эти знания и навыки, которые сегодня необходимы", — объясняет основательница Центра Нацсопротивления и офицер Третьего армейского корпуса Анастасия Римар.

Анастасія Римар
Офицер Третьего армейского корпуса Анастасия Рымарь. Фото: пресс-релиз

"Подготовка гражданского населения — это не о мобилизации в армию. Хотя конечно она влияет на это тоже. Это о подготовке себя к тем реалиям и условиям, в которых мы живем сегодня. Это возможность оказать помощь, себе, близким, возможность найти ответы, что сегодня происходит и твое место в этих событиях", — отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Максим Жорін
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: пресс-релиз

Одна из основных проблем центров нацсопротивления — финансирование. Деньги выделяются из местного бюджета. Поэтому каждая область самостоятельно решает сколько средств готова выдержать на военную подготовку гражданских. Харьковщина стартовала с 5 миллионов гривен, впрочем в этом году заложили 27.

"Мы уже подготовили тысячи людей, уже создали материальную базу. Однако, мы скованы тем, что вопросы безопасности у нас на первом месте. Развернули центры почти в каждом районе. И если раньше мы должны были объяснять людям для чего это и что это не призыв в армию, а подготовка населения к тем условиям что мы имеем сейчас, в частности на нашей прифронтовой области. Сейчас у нас уже стоит очередь желающих", — рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Олег Синєгубов, Микола Калашник
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Киевской ОВА Николай Калашник. Фото: пресс-релиз

На Киевщине обучение прошли более 11 тысяч граждан. Руководитель Киевской ОВА Николай Калашник рассказал, что планируют расширить материальную базу: "Недавно представитель НАТО побывал на нашем полигоне, который расположен на левобережье. Сейчас в планах есть построение на правобережье и уже есть соответствующие подтверждения по способности доноров инвестировать в наши центры национального сопротивления".

Форум организовали Киевский областной центр подготовки населения к нацсопротивлению и Третий армейский корпус. Стратегическим партнером выступили — Движение сопротивления ССО ВСУ. Во время мероприятия объявили о меморандуме по дальнейшему развитию системы подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Форум "Нацспротив 2026"
Форум "Нацспротив 2026". Фото: пресс-релиз

Напомним, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий объяснил, как украинцы могли бы не допустить потери территорий.

Также его заместитель Максим Жорин заявил, что готовить к вызовам войны украинцев надо еще со школы.

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
