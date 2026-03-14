Всеукраїнский форум "Нацспротив 2026" відбувся у Києві
Всеукраїнський форум "Нацспротив 2026" присвятили темі розвитку системи військової підготовки цивільних громадян. Обговорили проблеми фінансування та ідеологічно-патріотичного виховання.
Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на заході.
Форум "Нацспротив 2026" обʼєднав 350 учасників. Та став майданчиком для діалогу між представниками уряду, очільниками військових адміністрацій, захисниками, ветеранами та українським бізнесом.
"Якщо б ми мали 10 років масової цивільної підготовки населення до бойових дій, то лінія фронту проходила б значно ближче до українського кордону", — думка командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького червоною ниткою пронизала весь захід.
"Українці воюють вже 12 рік. Скільки нам ще воювати — ніхто не знає", — з такими словами відкрила форум заступниця Офісу Президента Ірина Верещук. Вона переконана, що потрібно розширювати мережу центрів військової підготовки.
В Україні нині функціонують 20 центрів Нацспротиву. У планах — збільшити кількість до 103. Напрямки навчання: тактична медицина, робота з вогнепальною зброєю, базові навички з інженерії, мінна безпека, ідеологічно-патріотичне виховання.
"Мета сьогоднішнього заходу це розбудова всеохоплюючої системи національного спротиву, яка буде охоплювати всі категорії населення. А для нас це дуже важливо. Щоб кожен українець міг пройти курс в центрі нацспротиву, в школі під час предмету "Захист України", щоб кожен міг здобути ці знання та навички, які сьогодні необхідні", — пояснює засновниця Центру Нацспротиву та офіцерка Третього армійського корпусу Анастасія Римар.
"Підготовка цивільного населення — це не про мобілізацію в армію. Хоча звичайно вона впливає на це теж. Це про підготовку себе до тих реалій і умов, в яких ми живемо сьогодні. Це змога надати допомогу, собі, близьким, можливість знайти відповіді, що сьогодні відбувається і твоє місце в цих подіях", — наголосив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.
Одна з основних проблем центрів нацспротиву — фінансування. Гроші виділяються з місцевого бюджету. Через це кожна область самостійно вирішує скільки коштів готова витримати на військову підготовку цивільних. Харківщина стартувала з 5 мільйонів гривень, втім цьогоріч заклали 27.
"Ми вже підготували тисячі людей, вже створили матеріальну базу. Однак, ми сковані тим, що безпекові питання у нас на першому місці. Розгорнули центри майже в кожному районі. І якщо раніше ми мали пояснювати людям для чого це і що це не призов до армії, а підготовка населення до тих умов що ми маємо зараз, зокрема на нашій прифронтовій області. Зараз у нас вже стоїть черга бажаючих", — розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На Київщині навчання пройшли понад 11 тисяч громадян. Керівник Київської ОВА Микола Калашник розповів, що планують розширити матеріальну базу: "Нещодавно представник НАТО побував на нашому полігоні, який розташований на лівобережжі. Нині в планах є побудова на правобережжі і вже є відповідні підтвердження за спроможності донорів інвестувати в наші центри національного спротиву".
Форум організували Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву та Третій армійський корпус. Стратегічним партнером виступили — Рух опору ССО ЗСУ. Під час заходу оголосили про меморандум щодо подальшого розвитку системи підготовки громадян до національного спротиву.
Читайте Новини.LIVE!