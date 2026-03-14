Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Всеукраїнский форум "Нацспротив 2026" відбувся у Києві

Всеукраїнский форум "Нацспротив 2026" відбувся у Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 18:02
Всеукраїнский форум "Нацспротив 2026" відбувся у Києві
Всеукраїнський форум "Нацспротив 2026". Фото: пресреліз

Всеукраїнський форум "Нацспротив 2026" присвятили темі розвитку системи військової підготовки цивільних громадян. Обговорили проблеми фінансування та ідеологічно-патріотичного виховання.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на заході. 

Форум "Нацспротив 2026" обʼєднав 350 учасників. Та став майданчиком для діалогу між представниками уряду, очільниками військових адміністрацій, захисниками, ветеранами та українським бізнесом.     

"Якщо б ми мали 10 років масової цивільної підготовки населення до бойових дій, то лінія фронту проходила б значно ближче до українського кордону", — думка командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького червоною ниткою пронизала весь захід. 

Андрій Білецький
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: пресреліз

"Українці воюють вже 12 рік. Скільки нам ще воювати — ніхто не знає", — з такими словами відкрила форум заступниця Офісу Президента Ірина Верещук. Вона переконана, що потрібно розширювати мережу центрів військової підготовки.

В Україні нині функціонують 20 центрів Нацспротиву. У планах — збільшити кількість до 103. Напрямки навчання: тактична медицина, робота з вогнепальною зброєю, базові навички з інженерії, мінна безпека, ідеологічно-патріотичне виховання.

Ірина Верещук
Заступниця Офісу Президента Ірина Верещук. Фото: пресреліз

"Мета сьогоднішнього заходу це розбудова всеохоплюючої системи національного спротиву, яка буде охоплювати всі категорії населення. А для нас це дуже важливо. Щоб кожен українець міг пройти курс в центрі нацспротиву, в школі під час предмету "Захист України", щоб кожен міг здобути ці знання та навички, які сьогодні необхідні", — пояснює засновниця Центру Нацспротиву та офіцерка Третього армійського корпусу Анастасія Римар.

Анастасія Римар
Офіцерка Третього армійського корпусу Анастасія Римар. Фото: пресреліз

"Підготовка цивільного населення — це не про мобілізацію в армію. Хоча звичайно вона впливає на це теж. Це про підготовку себе до тих реалій і умов, в яких ми живемо сьогодні. Це змога надати допомогу, собі, близьким, можливість знайти відповіді, що сьогодні відбувається і твоє місце в цих подіях", — наголосив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. 

Максим Жорін
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: пресреліз

Одна з основних проблем центрів нацспротиву — фінансування. Гроші виділяються з місцевого бюджету. Через це кожна область самостійно вирішує скільки коштів готова витримати на військову підготовку цивільних. Харківщина стартувала з 5 мільйонів гривень, втім цьогоріч заклали 27.

"Ми вже підготували тисячі людей, вже створили матеріальну базу. Однак, ми сковані тим, що безпекові питання у нас на першому місці. Розгорнули центри майже в кожному районі. І якщо раніше ми мали пояснювати людям для чого це і що це не призов до армії, а підготовка населення до тих умов що ми маємо зараз, зокрема на нашій прифронтовій області. Зараз у нас вже стоїть черга бажаючих", — розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов, Микола Калашник
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та керівник Київської ОВА Микола Калашник. Фото: пресреліз

На Київщині навчання пройшли понад 11 тисяч громадян. Керівник Київської ОВА Микола Калашник розповів, що планують розширити матеріальну базу: "Нещодавно представник НАТО побував на нашому полігоні, який розташований на лівобережжі. Нині в планах є побудова на правобережжі і вже є відповідні підтвердження за спроможності донорів інвестувати в наші центри національного спротиву". 

Форум організували Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву та Третій армійський корпус. Стратегічним партнером виступили — Рух опору ССО ЗСУ. Під час заходу оголосили про меморандум щодо подальшого розвитку системи підготовки громадян до національного спротиву. 

Форум "Нацспротив 2026"
Форум "Нацспротив 2026". Фото: пресреліз

Ірина Верещук війна в Україні добровольці Андрій Білецький військова підготовка Третя штурмова бригада
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації