Федоров заявив, що запоріжці активно готуються до нацспротиву

Під час Всеукраїнського форуму "НАЦСПРОТИВ 2026", який відбувся в п'ятницю, 13 березня, виступив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зауважив, що вже понад дві тисячі запоріжців пройшли підготовку до нацспротиву.

Федоров наголосив, що оскільки Запорізька область постійно перебуває під загрозою з боку Росії, то підготовка цивільних до спротиву є вкрай важливою. Він зауважив, що в регіоні запровадили скорочену програму навчання. Цивільні проходять практичну підготовку протягом восьми днів.

"Уже більше ніж 2 тисячі людей пройшло цю підготовку. Чому для нас це вкрай важливо? Тому що Запорізька область чітко розуміє виклики. Ми чітко розуміємо, що ворог не зупиниться тиснути на рубежі нашої області", — заявив Федоров.

Він додав, що ворог сьогодні розцінює приміщення, в яких відбувається підготовка до спротиву, як військові об'єкти. Саме тому цей процес потребує особливих заходів безпеки.

"Ми розуміємо, наскільки небезпечно сьогодні проводити ті чи інші заняття, коли в Запоріжжі тривога може бути і 10, і 15 годин на добу, і національний спротив — це військовий об'єкт в розумінні ворога. Тому сьогодні ми про це дуже трепетно думаємо, яким чином заглиблювати всю підготовку під землю для того, щоб зберегти і наших інструкторів, і, звичайно ж, наших людей", — наголосив очільник ОВА.

Він також додав, що зараз є потреба у побудові сучасного класного модернового полігону, однак зробити це на території Запорізької області неможливо, через високу ймовірність ураження об'єкту зі сторони РФ.

Всеукраїнський форум "НАЦСПРОТИВ 2026" відбувся 13 березня у Києві. Його присвятили темі розвитку системи підготовки цивільних громадян до спротиву. Йшлося, зокрема, про проблеми фінансування та ідеологічно-патріотичного виховання.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький на форумі заявив, що якби українців готували до спротиву кілька років тому, лінія фронту могла б бути зовсім іншою.