Федоров заявив, що запоріжці активно готуються до нацспротиву
Під час Всеукраїнського форуму "НАЦСПРОТИВ 2026", який відбувся в п'ятницю, 13 березня, виступив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зауважив, що вже понад дві тисячі запоріжців пройшли підготовку до нацспротиву.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Федоров розповів про підготовку до нацспротиву
Федоров наголосив, що оскільки Запорізька область постійно перебуває під загрозою з боку Росії, то підготовка цивільних до спротиву є вкрай важливою. Він зауважив, що в регіоні запровадили скорочену програму навчання. Цивільні проходять практичну підготовку протягом восьми днів.
"Уже більше ніж 2 тисячі людей пройшло цю підготовку. Чому для нас це вкрай важливо? Тому що Запорізька область чітко розуміє виклики. Ми чітко розуміємо, що ворог не зупиниться тиснути на рубежі нашої області", — заявив Федоров.
Він додав, що ворог сьогодні розцінює приміщення, в яких відбувається підготовка до спротиву, як військові об'єкти. Саме тому цей процес потребує особливих заходів безпеки.
"Ми розуміємо, наскільки небезпечно сьогодні проводити ті чи інші заняття, коли в Запоріжжі тривога може бути і 10, і 15 годин на добу, і національний спротив — це військовий об'єкт в розумінні ворога. Тому сьогодні ми про це дуже трепетно думаємо, яким чином заглиблювати всю підготовку під землю для того, щоб зберегти і наших інструкторів, і, звичайно ж, наших людей", — наголосив очільник ОВА.
Він також додав, що зараз є потреба у побудові сучасного класного модернового полігону, однак зробити це на території Запорізької області неможливо, через високу ймовірність ураження об'єкту зі сторони РФ.
Всеукраїнський форум "НАЦСПРОТИВ 2026" відбувся 13 березня у Києві. Його присвятили темі розвитку системи підготовки цивільних громадян до спротиву. Йшлося, зокрема, про проблеми фінансування та ідеологічно-патріотичного виховання.
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький на форумі заявив, що якби українців готували до спротиву кілька років тому, лінія фронту могла б бути зовсім іншою.
