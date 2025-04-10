Единственная боеспособная армия в Европе — украинская, нардеп объяснила

Нардеп София Федина. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат София Федина заявила, что единственная боеспособная армия в Европе — это украинская. Однако для этого необходимо дополнительное финансирование от партнеров.

Об этом Федина рассказала в эфире День.LIVE в четверг, 10 апреля.

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Важность украинской армии для Европы

"Единственная воюющая профессиональная армия с боевым опытом — это украинская. И очень правильный месседж, что сегодня украинская армия может обеспечивать безопасность Европы, но она должна вкладываться в эту безопасность", — сказала Федина.

По ее словам, европейцы сейчас "перепуганы", если говорить о переговорных вопросах, из-за ситуации в США. Они считают, что без США НАТО — не НАТО. Нардеп отметила, что без гарантий стоять на своей защите достаточно сложно, соответственно Европа очень активно проговаривает не просто обучение для своих вооруженных сил, но и активизацию вооруженной промышленности.

"До выборов в США было понятно, что европейцам надо ориентировочно пять лет, чтобы в быстром режиме перезапустить промышленность. Но этих пяти лет уже нет", — добавила она.

Федина предположила, что Украина может предоставить свои технологии, в частности ракетные разработки, чтобы их производили за рубежом. Например, сейчас это происходит с Нидерландами — они финансируют наши САУ "Богдана" за средства с процентов арестованных активов РФ.

Однако очень многие партнеры не спешат соглашаться инвестировать деньги в Украину из-за коррупционных скандалов, которые не имели завершения логической карой для правонарушителей.

Напомним, на днях США объявили о выводе американских войск из хаба помощи Украине в Польше.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС отложил введение тарифов на импорт США на 90 дней.