Единственная боеспособная армия в Европе — украинская, нардеп объяснила

Федина объяснила, почему армия Украины единственная боеспособная
Народный депутат София Федина заявила, что единственная боеспособная армия в Европе — это украинская. Однако для этого необходимо дополнительное финансирование от партнеров.
Об этом Федина рассказала в эфире День.LIVE в четверг, 10 апреля.
Важность украинской армии для Европы
"Единственная воюющая профессиональная армия с боевым опытом — это украинская. И очень правильный месседж, что сегодня украинская армия может обеспечивать безопасность Европы, но она должна вкладываться в эту безопасность", — сказала Федина.
По ее словам, европейцы сейчас "перепуганы", если говорить о переговорных вопросах, из-за ситуации в США. Они считают, что без США НАТО — не НАТО. Нардеп отметила, что без гарантий стоять на своей защите достаточно сложно, соответственно Европа очень активно проговаривает не просто обучение для своих вооруженных сил, но и активизацию вооруженной промышленности.
"До выборов в США было понятно, что европейцам надо ориентировочно пять лет, чтобы в быстром режиме перезапустить промышленность. Но этих пяти лет уже нет", — добавила она.
Федина предположила, что Украина может предоставить свои технологии, в частности ракетные разработки, чтобы их производили за рубежом. Например, сейчас это происходит с Нидерландами — они финансируют наши САУ "Богдана" за средства с процентов арестованных активов РФ.
Однако очень многие партнеры не спешат соглашаться инвестировать деньги в Украину из-за коррупционных скандалов, которые не имели завершения логической карой для правонарушителей.
Напомним, на днях США объявили о выводе американских войск из хаба помощи Украине в Польше.
А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС отложил введение тарифов на импорт США на 90 дней.
Читайте Новини.LIVE!