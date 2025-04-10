Єдина боєздатна армія в Європі — українська, нардепка пояснила

Нардепка Софія Федина. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Софія Федина заявила, що єдина боєздатна армія в Європі — це українська. Однак для цього необхідне додаткове фінансування від партнерів.

Про це Федина розповіла в ефірі День.LIVE у четвер, 10 квітня.

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Важливість української армії для Європи

"Єдина воююча професійна армія з бойовим досвідом — це українська. І дуже правильний меседж, що сьогодні українська армія може забезпечувати безпеку Європи, але вона має вкладатися в цю безпеку", — сказала Федина.

За її словами, європейці наразі "перелякані", якщо говорити про переговорні питання, через ситуацію в США. Вони вважають, що без США НАТО — не НАТО. Нардепка зауважила, що без гарантій стояти на своєму захисті досить складно, відповідно Європа дуже активно проговорює не просто навчання для своїх збройних сил, але й активізацію збройної промисловості.

"До виборів у США було зрозуміло, що європейцям треба орієнтовно п'ять років, щоб у швидкому режимі перезапустити промисловість. Але цих п'яти років уже немає", — додала вона.

Федина припустила, що Україна може надати свої технології, зокрема ракетні розробки, аби їх виробляли за кордоном. Наприклад, зараз це відбувається з Нідерландами — вони фінансують наші САУ "Богдана" за кошти з відсотків арештованих активів РФ.

Однак дуже багато партнерів не поспішають погоджуватися інвестувати гроші в Україну через корупційні скандали, які не мали завершення логічною карою для правопорушників.

Нагадаємо, днями США оголосили про виведення американських військ з хабу допомоги Україні у Польщі.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС відклав введення тарифів на імпорт США на 90 днів.