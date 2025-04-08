США виводять особовий склад і техніку з польського хабу допомоги Україні

Військові США. Фото: Reuters

США оголосили про заплановане переміщення військової техніки та персоналу з Ясьонки в Польщі. Цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але протягом трьох років використовується силами США, НАТО та партнерів для допомоги Києву.

Про це повідомляє Командування армії США в Європі та Африці.

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Це рішення стало результатом місяців ретельного планування та координації з польськими партнерами та союзниками по НАТО й відображає ширшу стратегію оптимізації військової присутності США в регіоні.

Передислокація є частиною зусиль зі зміцнення обороноздатності, підвищення ефективності військових операцій та зниження витрат американських платників податків.

Як зазначив командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донах’ю, це також дозволяє зробити діяльність армії більш сталою та довгостроковою: "Польща є чудовим господарем. За останні кілька років ми переїхали на більш постійні об'єкти в країні. Після трьох років роботи в Ясьонці це можливість правильно оцінити наш слід і заощадити десятки мільйонів доларів щороку".

Американські сили з’явилися в Ясьонці у 2022 році як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Хоча об'єкт не є постійною військовою базою, протягом трьох років він відігравав ключову роль у підтримці союзників і сприянні наданню допомоги Україні.

Попри передислокацію, важлива місія з підтримки України через Ясьонку триватиме — тепер під керівництвом Польщі та НАТО з урахуванням скороченого американського контингенту. Польські партнери, у співпраці з союзниками, збережуть надійну інфраструктуру навколо цього стратегічного пункту.

Нагадаємо, що Норвегія оголосила про новий пакет допомоги для України — понад 4 мільярди норвезьких крон на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи

Крім того, стало відомо, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку з боку НАТО. Зокрема, країни-члени Альянсу пообіцяли виділити у 2025 році 20 мільярдів євро на військову допомогу.