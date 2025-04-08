США выводят личный состав и технику из польского хаба помощи Украине

Военные США. Фото: Reuters

США объявили о запланированном перемещении военной техники и персонала из Ясенки в Польше. Этот объект не является постоянной польской военной базой, но в течение трех лет используется силами США, НАТО и партнеров для помощи Киеву.

Об этом сообщает Командование армии США в Европе и Африке.

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Это решение стало результатом месяцев тщательного планирования и координации с польскими партнерами и союзниками по НАТО и отражает более широкую стратегию оптимизации военного присутствия США в регионе.

Передислокация является частью усилий по укреплению обороноспособности, повышению эффективности военных операций и снижению расходов американских налогоплательщиков.

Как отметил командующий армии США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, это также позволяет сделать деятельность армии более устойчивой и долгосрочной: "Польша является прекрасным хозяином. За последние несколько лет мы переехали на более постоянные объекты в стране. После трех лет работы в Ясенке это возможность правильно оценить наш след и сэкономить десятки миллионов долларов ежегодно".

Американские силы появились в Ясенке в 2022 году как ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Хотя объект не является постоянной военной базой, в течение трех лет он играл ключевую роль в поддержке союзников и содействии оказанию помощи Украине.

Несмотря на передислокацию, важная миссия по поддержке Украины через Ясенку будет продолжаться — теперь под руководством Польши и НАТО с учетом сокращенного американского контингента. Польские партнеры, в сотрудничестве с союзниками, сохранят надежную инфраструктуру вокруг этого стратегического пункта.

Напомним, что Норвегия объявила о новом пакете помощи для Украины - более 4 миллиардов норвежских крон на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Кроме того, стало известно, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО. В частности, страны-члены Альянса пообещали выделить в 2025 году 20 миллиардов евро на военную помощь.