Симеон Бойков платил фанату Трампа за публикацию фейков о выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Американский блогер заявил в соцсети, что прокремлевский пропагандист заплатил ему 100 долларов США, чтобы он опубликовал фейковое видео о выборах. Он добавил, что получил несколько платежей.

Об этом он сообщил анонимно CNN.

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Блогер с никнеймом @AlphaFox78 на X, проживающий в Массачусетсе, анонимно заявил журналистам CNN, что прокремлевский пропагандист заплатил ему 100 долларов за публикацию фейкового видео с гаитянскими иммигрантами, утверждающими, что будут голосовать на президентских выборах в США. Ранее этот блогер публиковал мемы в поддержку Дональда Трампа. Отметим, что блогер имеет более 650 тысяч подписчиков на X. Он заявил, что его попросили опубликовать видео, но он не проверял, действительно ли контент правдивый.

"У меня нет никакого представления, откуда это взялось или что-то другое — я просто тот, кто этим поделился", — сказал он.

Пропагандист Симеон Бойков подкупил блогера из США

Мужчина из США заявил, что ему предложил сотрудничество Симеон Бойков, известный российский пропагандистским блогер. Он заплатил ему 100 долларов за размещение видео. Другой источник также подтвердил CNN, что Бойков действительно отправил несколько платежей мужчине из Массачусетса.

Документы, проверенные CNN, показывают, что Бойков является зарегистрированным иностранным агентом России в Австралии, где работает на российские государственные СМИ, создавая и публикуя в Интернете тексты на английском и русском языках. Симеон Бойков получил российское гражданство и пробует отыскать убежище в Сиднее.

Симеон Бойков. Фото: россМИ

Интересно, что предварительное расследование CNN показало, что Бойков сыграл определенную роль в российских дезинформационных кампаниях, включая те, которые направлены на президентские выборы в США в 2024 году. Но пока неизвестна четкая схема взаимодействия Бойкова с Кремлем.

Также американский блогер сказал, что фейковое видео было далеко не первым "сотрудничеством". Мол, было еще десять случаев, когда Бойков заплатил ему 100 долларов за публикацию мемов и видео на его странице в X.

"Когда запросы Бойкова потом перешли к публикации видео, связанных с выборами, например фальшивые кадры фальсификации избирателей в Грузии, "я ничего об этом не думал", — сказал он и добавил, что не знал, что Бойков работал на российские государственные СМИ.

После разговора с CNN AlphaFox удалил сообщение, которое на тот момент собрало более 2,6 миллиона просмотров. Блогер сказал, что он сожалеет о том, что распространил российскую дезинформацию, и твердо заявил, что это он был тем, кого обманули.

Впрочем, удаление сообщения не помогло — контент скопировали другие пользователи и продолжают распространять его на других платформах соцсетей.

Напомним, недавно в Офисе госсекретаря штата Джорджии Соединенных Штатов Америки заявили, что фейки о выборах исходят от России, привлекшей в работу целые ботофермы.

Интересно, что после победы Майи Санду на выборах в Молдове Россия развернула масштабную кампанию по дискредитации политика.