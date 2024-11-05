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Фанат Трампа публікував фейки про вибори від пропагандиста з РФ

5 листопада 2024 09:31
Анастасія Постоєнко - Редактор
Симеон Бойков платив фанату Трампа за публікацію фейків про вибори в США
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Американський блогер заявив у соцмережі, що прокремлівський пропагандист заплатив йому 100 доларів США, щоб він опублікував фейкове відео про вибори. Він додав, що отримав кілька платежів.

Про це він повідомив анонімно CNN.

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Блогер з нікнеймом @AlphaFox78 на X,  який проживає в Массачусетсі, анонімно заявив журналістам CNN, що прокремлівський пропагандист заплатив йому 100 доларів за публікацію фейкового відео з гаїтянськими іммігрантами, які стверджують, що голосуватимуть на президентських виборах у США. Раніше цей блогер публікував меми на підтримку Дональда Трампа. Зазначимо, що блогер має понад 650 тисяч підписників на X. Він заявив, що його попросили опублікувати відео, але він не перевіряв, чи справді контент є правдивим. 

"Я не маю жодного уявлення, звідки це взялося чи щось інше – я просто той, хто цим поділився", — сказав він.

Пропагандист Симеон Бойков підкупив блогера зі США

Чоловік зі США заявив, що йому запропонував співпрацю Симеон Бойков, який є відомим російський пропагандистським блогером. Він сплатив йому 100 доларів за розміщення відео. Інше джерело також підтвердило CNN, що Бойков справді надіслав кілька платежів чоловікові з Массачусетса.

Документи, перевірені CNN, показують, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, пишучи та публікуючи в Інтернеті тексти англійською та російською мовами. Симеон Бойков отримав російське громадянство і намагається знайти притулок у Сіднеї. 

Симеон Бойков
Симеон Бойков. Фото: росзМІ

Цікаво, що попереднє розслідування CNN показало, що Бойков відіграв певну роль у російських кампаніях з дезінформації, включно з тими, які спрямовані на президентські вибори в США 2024 року. Але наразі невідома чітка схема взаємодії Бойкова з Кремлем. 

Також американський блогер сказав, що фейкове відео було далеко не першою "співпрацею". Мовляв, було ще десять випадків, коли Бойков заплатив йому 100 доларів за публікацію мемів та відео на його сторінці у X. 

"Коли запити Бойкова потім перейшли до публікації відео, пов’язаних з виборами, як-от фальшиві кадри фальсифікації виборців у Грузії, "я нічого про це не думав", — сказав він та додав, що не знав, що Бойков працював на російські державні ЗМІ.

Після розмови з CNN AlphaFox видалив допис, який на той момент зібрав понад 2,6 мільйона переглядів. Блогерсказав, що він шкодує за те, що поширив російську дезінформацію, і твердо заявив, що це він був тим, кого обдурили.

Втім, видалення допису не допомогло — контент скопіювали інші користувачі та продовжують поширювати його на інших платформах соцмереж. 

Нагадаємо, нещодавно в Офісі держсекретаря штату Джорджії Сполучених Штатів Америки заявили, що фейки про вибори походять від Росії, яка залучила в роботу цілі ботоферми. 

Цікаво, що після перемоги Маї Санду на виборах у Молдові, Росія розгорнула масштабну кампанію з дискредитації політикині. 

фейки Дональд Трамп пропаганда Росія вибори у США 2024

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